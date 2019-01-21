متعهدًا بملاحقة المزورين.. العين الإماراتي ينفي دخوله في مفاوضات لضم محمود كهربا من نادي الزمالك

نفى نادي العين الإماراتي دخوله في أيّ مفاوضات أو إرساله خطابات لشراء أحد نجوم الكرة العربية، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وزعمت تقارير صحفية وجود عرض من العين الإماراتي لضم محمود عبد المنعم “كهربا” من الزمالك المصري مقابل 5 ملايين دولار، وانتشرت صورة للعرض المزعوم.

وأصدر العين بيانًا رسميًّا يؤكد فيه أنه ليس له علاقة بالخطاب المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تضمن تفاصيل غير صحيحة، مؤكدًا أنه لا يمت للنادي بأي صلة.

وعبر النادي الإماراتي في الوقت ذاته عن شعوره بحالة كبيرة من الاستياء على محتويات الخطاب المزور، إذ بدأ عمليًّا تحريك الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقه وتمنع كلَّ من تسوّل له نفسه وأفكاره الغريبة أن يقدم على هذه الفكرة السلبية وغير السوية.

توعد بملاحقة المتورطين في "الخطاب المزور"

العين يصدر بياناً وينفي علاقته بشراء بطاقة لاعب عربي#نادي_العين pic.twitter.com/JsbTODRAWM — Al Ain FC (@alainfcae) January 21, 2019

وأوضح بيان العين أن الرسالة المزوة بتاريخ الـ20 من يناير، كانت تشير لطلب شراء أحد نجوم كرة القدم العربية، إذ حملت شعار النادي القديم، كما أن تاريخ إرسال الخطاب صادر عبر الفاكس في عام 2013، ما يثير علامات استفهام عدة حول طبيعة هذه الخطوة وخلفياتها والهدف من الترويج للرسالة في هذا التوقيت.

وشدد العين على أنه ماض في الإجراءات القانونية ضد مرتكبي جريمة التزوير وملاحقتهم عبر القنوات الرسمية.

وأشار النادي إلى أن من يقدم على مثل تلك الممارسات المرفوضة، يضع نفسه تحت طائلة العقوبات، لمخالفة القوانين والعين لن يسمح بانتهاك حقوقه عبر تلك الأساليب الرخيصة، وسيقف في وجه كل من يحاول العبث بتاريخه وخصوصيته.

ويتألق كهربا مع الزمالك هذا الموسم إذ سجَّل 9 أهداف وصنع 6 خلال 14 مباراة لعبها في الدوري المصري.

وكان رئيس نادي الزمالك أعلن في تصريحات تلفزيونية نيته عقد جلسة مع كهربا لتعديل عقده بعد تألقه خلال الفترة الماضية، وهو ما لم يتم حتى الآن.