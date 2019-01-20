تقارير.. نادي العين الإماراتي يرصد 5 ملايين دولار لشراء كهربا لاعب الزمالك

دخل نادي العين الإماراتي، في مفاوضات مع نادي الزمالك المصري لضم محمود عبدالمنعم “كهربا” لاعب خط وسط الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشرت صحيفة “الشارقة” تقريرًا قالت فيه إن نادي العين دخل في مفاوضات مع مسؤولي نادي الزمالك من أجل التعاقد مع كهربا لمدة 5 سنوات، ورصدت 5 ملايين دولار لشراء عقد اللاعب.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد أعلن صباح اليوم الأحد، عن تعديل عقد محمود كهربا، ليحصل على 6 ملايين جنيه في الموسم الواحد تقديرًا لجهوده بالموسم الحالي ليكون مثل فئة لاعبي الدرجة الأولى في الفريق.

يُذكر أن نادي العين قرَّر الاستغناء عن حسين الشحات خلال فترة الانتقالات الجارية لصالح الأهلي المصري، ويرغب بضم كهربا كبديل للشحات.

وفي نفس السياق نفى محمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي، والمشرف العام على قطاع الكرة، حقيقة تقديم إدارة النادي الإمارتي، عرضاً مالياً للتعاقد مع كهربا.

وأكد حماد في تصريحات صحفية أن اللاعب خارج دائرة اهتمامات العين لتدعيم الفريق في يناير.