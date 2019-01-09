العين الإماراتي يكشف حقيقة تدخل بيراميدز لضم حسين الشحات قبل الأهلي ورحيل زوران ماميتش

شدد غانم الهاجري، رئيس شركة نادي العين الإماراتي، على أن الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للفريق، مستمر حتى نهاية عقده، والإعلان عن التجديد معه واللاعبين الذين دخلوا فترة الستة أشهر، سيتم قبل بداية الدور الثاني لبطولة الدوري الإماراتي.

وقال الهاجري في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي للعين على “تويتر” يوم الأربعاء: “ما يتم تداوله حول مصير مدرب العين أمر طبيعي، وما ذكره زوران كذلك طبيعي، فنحن نتطلع للاستمرار في تحقيق الإنجازات اتساقًا مع رؤية هذا الكيان”.

وأضاف: “زوران ولاعبو العين فرضوا نجوميتهم بما قدموه، وحصلوا على احترام وتقدير الجميع، ومن الطبيعي جدًا أن يسيطروا على المشهد خلال فترة الانتقالات الشتوية”.

وعن صفقة انتقال حسين الشحات للنادي الأهلي المصري، أبرز: “نهنئ الأهلي المصري والنجم الدولي حسين الشحات على الصفقة وكل الأمنيات الصادقة للاعب وناديه الجديد بالتوفيق والنجاح، ولتحقيق الطموحات الكبيرة وإسعاد جماهير الأهلي الوفية”.

“المكاسب التي حققتها صفقة انتقال الشحات لم تقتصر على عائدات مالية للنادي، الذي يعتمد سياسة التوازن مع الرؤية الفنية للمدرب، والذي أكد أن الخيارات المتاحة ليست بأقل، إن لم تكن أفضل، واتساقًا مع ذلك فعلنا مبدأ الاستثمار الرياضي، لأنه لا سقف لطموحات الزعيم في كل موسم”.

وأكد: “لم يتلقَّ العين أي عرض من معالي المستشار تركي آل الشيخ ولا من أي مسؤول في نادي بيراميدز لضم الشحات، ومن يروج لمثل تلك الشائعات يعمل بأجندة مرفوضة تستند على الاصطياد في الماء العكر لتشويه سمعة الرياضة والإساءة للعلاقات الطيبة التي ظلت تربطنا جميعًا كأشقاء”.

وأردف: “جميع الأطراف حققت المكاسب المرجوة من إكمال صفقة العين والأهلي واللاعب، خاصة أن ملف التعاقد مع بعض اللاعبين الأجانب مفتوح وفقًا لرؤية المدرب واحتياجات المرحلة المقبلة، الأمر الذي يفرض شرط الاستغناء عن البعض كضرورة فنية وإدارية ومالية”.

واستطرد الهاجري: “جسد اللاعب حسين الشحات أروع معاني العشق والانتماء خلال مرحلة المفاوضات مع الأهلي المصري عندما سطر واحدة من أجمل القصص المرتبطة بدروس الوفاء من خلال الرغبة والتضحية لا سيما عندما أكد أن المال ليس من أولوياته بقدر التوصل للاتفاق الذي يرضي جميع الأطراف”.

وأكمل: “يرى البعض أن دخول عناصر جديدة ضمن التشكيلة الأساسية للعين مغامرة، وإذا افترضنا جدلًا أنها كذلك إلا أنها “محسوبة” خصوصًا عندما تفرضها الضرورة باعتماد وموافقة الجهاز الفني واللجنة المعنية بالتعاقدات، والذين نجحوا في استقدام أفضل الأسماء ومن ضمنهم الشحات”.

وأوضح: “هاجسنا الوحيد في مجلس الإدارة هو تهيئة أسباب النجاح لفريق العمل من جهاز فني ولاعبين، ونحرص كل الحرص على مكتسبات هذا الكيان الشامخ أكثر من غيرنا، انطلاقًا من الثقة الغالية ومسؤوليتنا الكبيرة”.

وأشار: “نعشق النجاح والتميز والإنجازات، ولا نخشى مواجهة المفاجآت، وجاهزون لكل التحديات، ولا مكان للعاطفة في اتخاذ قراراتنا الإدارية؛ لأننا نعمل وفقًا لرؤية واضحة وبمهنية واحترافية وشفافية عالية مع الجميع، تستند على أفضل المعايير”الدولية”في المجال الرياضي بمختلف الصعد الفنية والإدارية والمالية، بعض الأمور في العمل الرياضي تتطلب حذرًا وصمتًا وسرية، ولكن هناك من يعتقد بأن له الحق في معرفتها بل الوقوف على محاضر تلك الاجتماعات الفنية والإدارية والمالية”.

وأبرز: “نتفهم جيدًا وضع أبناء هذا الكيان، فلكل شخص أسلوبه في التعبير عن عشقه الحقيقي، وتجد أحيانًا من يطالب بالكشف عن معلومات حول الأسماء التي يتطلع النادي للتعاقد معها، بيد أن الشروط والقوانين الرياضية والالتزامات التعاقدية تفرض عدم الإفصاح إلا بعد اكتمال كافة الإجراءات لضمان النجاح”.