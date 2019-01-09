تقارير.. كايو لاعب العين الإماراتي يتمم انتقاله إلى بنفيكا البرتغالي

كشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية على أن نادي بنفيكا البرتغالي أتم تعاقده مع لاعب العين الإماراتي، كايو لوكاس، لمدة 5 سنوات حتى عام 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتقال اللاعب جاء في صفقة انتقال حر.

وكانت صحيفة “أبولا” قد أشارت إلى أن كايو سيحصل على راتب سنوي يبلغ 2 مليون يورو، مع زيادة سنوية في الراتب تبلغ 100 ألف يورو.

وأوضحت أن اللاعب البرازيلي سيستمر مع العين حتى نهاية عقده، الذي يستمر حتى نهاية الموسم الحالي، قبل أن ينضم مجانًا إلى بنفيكا بداية من الموسم المقبل.

وكان البرازيلي كايو، وصل إلى البرتغال للخضوع لفحص طبي في مقر نادي بنفيكا، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوفه، بداية من الموسم المقبل.

وسيكون انتقال كايو إلى بنفيكا، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية تعاقد اللاعب مع نادي العين بنهاية الموسم الحالي.

وعاش كايو، موسمين من التألق مع العين، وساهم في تتويجه الموسم الماضي، بدوري الخليج العربي وكأس رئيس الإمارات، والموسم الحالي هو اللاعب الثالث والأخير مع العين.

كما تألق كايو مع العين في كأس العالم للأندية في أبوظبي، وحصل على جائزة ثاني أفضل لاعبي البطولة، وساهم في وصول العين إلى المباراة النهائية، والتتويج بالميدالية الفضية.