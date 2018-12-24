الوحدة الإماراتي يتعاقد رسميًّا مع أحمد علي لاعب الظفرة

أعلنت إدارة نادي الوحدة الإماراتي تعاقدها رسميًّا مع اللاعب أحمد علي ليكون أول صفقات النادي في فترة الانتقالات الشتوية.

وأشار النادي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إلى أن عقد اللاعب يمتد لثلاث سنوات، قادمًا من صفوف نادي الظفرة، على أن ينضم اللاعب لتدريبات الفريق مع بداية شهر يناير 2019.

رسمياً أحمد علي وحداوي لمدة 3 سنوات.

تعاقدت إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع اللاعب أحمد علي ليكون أول صفقات النادي في فترة الإنتقالات الشتوية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادماً من صفوف نادي الظفرة، على أن ينضم اللاعب لتدريبات الفريق مع بداية شهر يناير 2019. #WHDFC — Al Wahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) December 24, 2018

وبدأ أحمد علي، (29 عامًا)، مسيرته الكروية في نادي الوحدة، واستمر معه إلى أن صعد إلى الفريق الأول، ثم انتقل إلى اللعب في نادي بني ياس حتى الموسم قبل الماضي، ومنه إلى الظفرة لمدة موسمين، قبل أن يدخل الوحدة معه في مفاوضات من أجل العودة إلى ناديه السابق.