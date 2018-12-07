رسميًا.. نادي الوحدة الإماراتي يتعاقد مع الهولندي هينك تين كات لقيادة الفريق

أعلن نادي الوحدة الإماراتي تعاقده مع المدرب الهولندي “هينك تين كات”، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأصدر نادي الوحدة بيانًا قال فيه: ” تم التعاقد رسميًا مع المدرب الهولندي هينك تين كات، على أن يستلم مهام تدريب الفريق الأول خلال الأسبوع المقبل”.

وخسر الوحدة، مساء اليوم الجمعة، أمام دبا الفجيرة بسداسية نظيفة في دور الـ16 ببطولة كأس رئيس دولة الإمارات.

نادي الوحدة يتعاقد رسمياً مع المدرب الهولندي “هينك تين كات”، على أن يستلم مهام تدريب الفريق الأول خلال الأسبوع المقبل.#WHDFC pic.twitter.com/mGJwbvjkP8 — Al Wahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) ٧ ديسمبر ٢٠١٨

يذكر أن هينك تين كات تولى تدريب نادي الجزيرة الإماراتي في عام 2015، ليقدم مع الفريق أداء أكثر من رائع، بل حقق معه لقب الدوري الإماراتي.

وقدّم المدرب الهولندي مع فريق الجزيرة مستوى جيدًا للغاية في كأس العالم للأندية الأخيرة بالإمارات، حيث استطاع الفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور الأول، ثم فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني في الدور الثاني، ليتأهل للدور قبل النهائي بالبطولة.

وواجه فريق الجزيرة الإماراتي، تحت قيادة المخضرم تين كات، نادي ريال مدريد في الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية، ليقدم أمامه أداء رائعًا، بل أحرجوهم بشدة، حيث فاز الفريق الإسباني 1/2 بشق الأنفس وفي الدقائق الأخيرة.