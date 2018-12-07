دبا الفجيرة يكتسح نادي الوحدة بسداسية تاريخية في كأس رئيس دولة الإمارات (فيديو)

تلقى نادي الوحدة بطل كأس السوبر الإماراتي هزيمة تاريخية أمام دبا الفجيرة بسداسية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب “آل مكتوم”، بمدينة “دبي”، ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس رئيس دولة الإمارات.

وأحرز أهداف دبا الفجيرة كل من حسين عباس لاعب الوحدة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 8، وجمعة مسعود هدفين في الدقيقتين 50 و2 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عزز إدريس فتوحي تقدم دبا بهدفين في الدقيقتين 67 و77، واختتم يحيى جبران أهداف دبا في الدقيقة 81 .

وتأهل دبا الفجيرة إلى الدور الثمانية للبطولة.