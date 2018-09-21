جماهير نادي الوحدة الإماراتي تحتفل باليوم الوطني السعودي بهذه الطريقة (فيديو)

احتفلت جماهير نادي الوحدة الإماراتي باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، خلال مباراة فريقها أمام الوصل التي تقام بين الفريقين في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

ورفعت جماهير الوحدة علمًا كبيرًا للمملكة، وسط أهازيج وأناشيد وأضواء الهواتف المحمولة.

يحتل الوحدة المركز الثالث برصيد 6 نقاط من فوزين مع مديره الفني الروماني لورينت ريجيكامب، بينما يحتل الوصل المركز الخامس برصيد 4 نقاط مع مديره الفني الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس.

يتفوق الوحدة في المواجهات الأخيرة على الوصل، فآخر 5 مباريات بين الفريقين انتهت بتجنب الوحدة الهزيمة.

وكان آخر فوز حققه الوصل بنتيجة 2-1 على حساب الوحدة يوم 13 أكتوبر 2017 قبل عام تقريبًا.