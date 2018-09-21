أهداف مباراة الوحدة والوصل.. تيجالي يتقدم لأصحاب الأرض بثنائية (فيديو)

أحرز تيجالي مهاجم نادي الوحدة هدفًا في شباك الوصل، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وتلقى تيجالي تمريرة ساحرة من البرازيلي ليوناردو دي سوزا وضعته في مواجهة حارس المرمى، وأدوع الكرة في الشباك في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

صناعة ليوناردو..#تيجالي يتقدم بالهدف الأول للوحدة في مرمى الوصل في الدقيقة 12 من المباراة#الوحدة_الوصل#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/AaYCmbrMC3 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢١ سبتمبر ٢٠١٨

وأحرز تيجالي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 52 من ضربة رأسية.

تيجالي يضيف الهدف الثاني للوحدة في مرمى الوصل في الدقيقة 52 من عمر المباراة#الوحدة_الوصل#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/qK8OKtiJPL — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢١ سبتمبر ٢٠١٨

يحتل الوحدة المركز الثالث برصيد 6 نقاط من فوزين مع مديره الفني الروماني لورينت ريجيكامب، بينما يحتل الوصل المركز الخامس برصيد 4 نقاط مع مديره الفني الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس.

يتفوق الوحدة في المواجهات الأخيرة على الوصل، فآخر 5 مباريات بين الفريقين انتهت بتجنب الوحدة الهزيمة.

وكان آخر فوز حققه الوصل بنتيجة 2-1 على حساب الوحدة يوم 13 أكتوبر 2017 قبل عام تقريبًا.