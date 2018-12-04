بني ياس يقسو على شباب الأهلي دبي والنصر يُسقط الفجيرة في الدوري الإماراتي (فيديو)

حقق بني ياس فوزًا كبيرًا على منافسه شباب الأهلي دبي، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإماراتي، كما تغلب النصر بنتيجة 2/0 على الفجيرة ضمن الجولة ذاتها.

وحصل بني ياس على ركلة جزاء، سجلها بيدرو كوندي في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم بني ياس 1/0.

تقدم بيدرو كوندي بالهدف الثاني لبني ياس من هجمة مرتدة، بعد خطأ دفاعي فادح من شباب الأهلي دبي.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء مباشرة في وجه لوفانور هنريقو دي سوسا، لاعب شباب الأهلي دبي، في الدقيقة 66.

ومن ركلة جزاء أيضًا سجل ليروي جيورج الهدف الثالث لبني ياس في الدقيقة 81، ليفوز بني ياس 3/0 على شباب الأهلي دبي.

ورفع الفوز رصيد بني ياس إلى 15 نقطة في المركز السابع، في حين تجمد رصيد شباب الأهلي دبي عند 22 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة النصر والفجيرة، تقدم ماركوس غابريل دو ناشيمينتو بالهدف الأول للنصر في الدقيقة 36، بتسديدة من داخل المنطقة.

وأضاف الإسباني ألفارو نيغريدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 33.

ورفع النصر رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع، مقابل 13 نقطة للفجيرة في المركز العاشر.

بيدرو كوندي يفتتح التسجيل لني ياس من ركلة جزاء#بني_ياس 1 × 0 #شباب_الأهلي

شاهد البث المباشر عبر موقع القناة: https://t.co/xcvcN3Tq5Y pic.twitter.com/GBnbkD85La — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٤ ديسمبر ٢٠١٨

بيدرو كوندي يسجل هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه بني ياس#بني_ياس 2 × 0 #شباب_الأهلي

شاهد البث المباشر عبر موقع القناة: https://t.co/xcvcN3Tq5Y pic.twitter.com/cwWmf2AFDc — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٤ ديسمبر ٢٠١٨