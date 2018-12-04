ثلاثية رومولو مهاجم الظفرة تحرم الجزيرة من صدارة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

سجل المهاجم البرازيلي رومولو دوس سانتوس ثلاثة أهداف ليقود الظفرة للفوز 3-2 على الجزيرة ويحرمه من القفز إلى صدارة دوري المحترفين الإماراتي، اليوم الثلاثاء.

وأحرز رومولو الهدف الأول بعد كرة مشتركة مع علي خصيف حارس الجزيرة في الدقيقة 26 واستمرت النتيجة 1-صفر حتى أضاف بنفسه الهدف الثاني بضربة رأس بعد كرة عرضية في الدقيقة 78.

وقلص علي مبخوت مهاجم الجزيرة الفارق بعد انفراد بالمرمى في الدقيقة 88، لكن رومولو أنهى آمال الجزيرة في مواصلة الانتصارات وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90.

نصف أهداف #الظفرة هذا الموسم جاءت في الدقيقة 15 إلى 30 وأكثر من 17٪ من أهدافه في التوقيت ما بين الدقيقة 75 و90.. الأمر الذي طبقه الفريق تماماً اليوم أمام #الجزيرة..

شاهد أهداف فوز الظفرة على الجزيرة 3-2#الظفرة_الجزيرة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/93uDFUiObW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 4, 2018

وأضاف مبخوت الهدف الثاني من ركلة جزاء، احتسبت بعد اللجوء إلى حكم الفيديو، في التسديدة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتجمد رصيد الجزيرة عند 25 نقطة من 12 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن الشارقة والعين، بينما أصبح رصيد الظفرة 13 نقطة بالمركز التاسع. وتفوق الشارقة 3-2 على الوحدة والعين 3-1 على الوصل، أمس الإثنين.

وسجل البديل حسام لطفي هدفًا في اللحظات الأخيرة ليمنح الإمارات التعادل 1-1 مع عجمان الذي تقدم بهدف ستانلي أوهاوتشي بالدقيقة 76.

وفي مباراة أخرى، تعادل الإمارات مع عجمان بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإمارات.

سجل النيجيري ستانلي هدف عجمان في الدقيقة 76 من المباراة، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل حسام لطفي هدف التعادل للإمارات.

ورفع البرتقالي رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، ورفع الإمارات رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث عشر.