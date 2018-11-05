شباب الأهلي دبي يستعيد توازنه والوحدة يواصل التعثر في الدوري الإماراتي (فيديو)

فرض الفجيرة التعادل 3/3 على ضيفه الوحدة، الذي استمر غيابه عن الانتصارات في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم للمباراة الرابعة على التوالي، بينما واصل شباب الأهلي دبي نتائجه الجيدة بالفوز 2/1 على الإمارات اليوم الإثنين.

وحقق شباب الأهلي فوزه الخامس في 9 مباريات، بينها 3 انتصارات مع مدربه الجديد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، ليتقدم للمركز الرابع برصيد 16 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن الوحدة الذي تراجع للمركز الخامس.

وظل الإمارات في المركز قبل الأخير بـ 5 نقاط، بينما ارتفع رصيد الفجيرة إلى 12 نقطة في المركز السادس.

وتقدم هلال سعيد للفجيرة بهدف من ضربة رأس بعد ربع ساعة من البداية، لكن الأرجنتيني سيباستيان تاليابوي (تيغالي) أدرك التعادل للوحدة في الدقيقة 27.

ووضع طارق أحمد الوحدة في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول بـ 4 دقائق بتسديدة من مدى قريب قبل أن يجعل تيغالي النتيجة 3/1 للوحدة بضربة رأس رائعة في الدقيقة 58.

ونجح الفجيرة في إدراك التعادل عندما سجل محمد خلفان هدفين في غضون 6 دقائق بضربة رأس في الدقيقة 77 ثم الدقيقة 83 بالطريقة نفسها.

وحرم القائم الفجيرة من الفوز وخلفان من تسجيل الثلاثية عندما ردت العارضة تسديدته من داخل المنطقة في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي المباراة الثانية واصل شباب الأهلي التألق مع أروابارينا، حيث منحه محمد مرزوق عبدالله الهدف الأول بضربة رأس بعد 12 دقيقة من البداية.

وتولى أروابارينا المسؤولية منتصف الشهر الماضي خلفًا للتشيلي خوسيه لويس سييرا، وقاد الفريق للانتصار في 3 مباريات والتعادل في واحدة.

وأدرك المالي شيخ دياباتي التعادل للإمارات من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن خايمي أيوفي القادم من الإكوادور ضمن الفوز لشباب الأهلي بتسديدة أرضية من مدى قريب في الدقيقة 48.

محمد خلفان يسجل الهدف الشخصي الثاني والثالث للفجيرة @Fuj_FC ليدرك التعادل أمام الوحدة في لقاء مثير#الفجيرة 3 × 3 #الوحدة#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/Z6VgTeuTL0 — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٥ نوفمبر ٢٠١٨

هدف أول لشباب الأهلي عن طريق محمد مرزوق#شباب_الأهلي 1 – #الإمارات 0#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/Jr36rJQ34F — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٥ نوفمبر ٢٠١٨