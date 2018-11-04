الشارقة يتعثر أمام اتحاد كلباء.. والعين يستعيد توازنه في الدوري الإماراتي (فيديو)

تعثر الشارقة أمام ضيفه اتحاد كلباء، اليوم الأحد، بتعادله معه 2/2، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي.

كما استعاد العين توازنه بالفوز 2/0 على بني ياس، لحساب الجولة عينها.

وكان الشارقة البادئ بالتسجيل عبر لاعبه إيغور كورنادو، من ركلة حرة ثابتة في الدقيقة 17.

ونجح مايك راموس في تسجيل هدف التعادل لاتحاد كلباء، بتسديدة من داخل المنطقة مستغلًا كرة مرتدة في الدقيقة 28.

وتقدم الشارقة مجددًا عبر سيف راشد في الدقيقة 31 بعد هجمة مرتدة.

وانتزع بالازس جوجاك التعادل لاتحاد كلباء من ضربة جزاء في الدقيقة 62.

وفي مباراة العين وبني ياس تقدم ريان يسلم محمد للعين بهدف في الدقيقة 13، في حين أضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وظل الشارقة في الصدارة برصيد 21 نقطة، مقابل 19 نقطة للعين في المركز الثاني، في حين يملك اتحاد كلباء 11 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد بني ياس عند 10 نقاط في المركز العاشر.