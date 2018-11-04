النصر يكبد الظفرة الخسارة السادسة في الدوري الإماراتي (فيديو)

النصر يكبد الظفرة الخسارة السادسة في الدوري الإماراتي (فيديو)

النصر حقق 3 انتصارات، مقابل تعادلين و4 خسائر.

المصدر: فريق التحرير

ألحق نادي النصر الخسارة السادسة بمنافسه الظفرة، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإماراتي.

وأنهى النصر الشوط الأول متقدمًا 2/0.

وسجل المهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو الهدف الأول للنصر في الدقيقة 28، بتسديدة من داخل المنطقة.

في حين سجل خالد علي الدرمكي، لاعب الظفرة، الهدف الثاني للنصر بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 43.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 11 نقطة في المركز السادس، مقابل 9 نقاط فقط للظفرة، في المركز الثاني عشر.

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