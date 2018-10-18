الشارقة يسعى لمواصلة بدايته المذهلة في الدوري الإماراتي

لم يكن تقريبًا أشد المتفائلين في الشارقة يحلم برؤية فريقه يتصدر دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بعد أول خمس مباريات.

لكن الشارقة فاجأ الجميع بالانتصار في أول أربع مباريات، ومن بينها التفوق على النصر وشباب الأهلي دبي قبل أن يتعادل مع الجزيرة ويتصدر البطولة بفارق الأهداف عن العين، ولدى كل منهما 13 نقطة.

ويسعى الشارقة لمواصلة بدايته المذهلة عندما يلعب، يوم السبت، ضد عجمان صاحب المركز التاسع والذي انتصر مرتين وخسر ثلاث مرات.

ورغم البداية المذهلة أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة أنه يتعامل مع الدوري بواقعية.

وقال العنبري بعد التعادل الأخير مع الجزيرة “بعد خمس مباريات ما زال الشارقة في الصدارة… نتعامل مع الدوري بواقعية فالمنافسة بحاجة لنفس طويل وسنعمل على ذلك. ونتعامل مع كل مباراة على حدة”.

وانتصر الشارقة في آخر ست مباريات على عجمان في الدوري ولم يخسر أمامه في دوري الأضواء منذ مايو/ أيار 2012.

ويخوض العين مواجهة صعبة ضد الجزيرة صاحب المركز الرابع برصيد 11 نقطة، والذي لم يخسر هذا الموسم.

وتغلب العين 2-صفر على الجزيرة قبل ثمانية أيام في كأس المحترفين، لكن هذا الانتصار لم يخدع المدرب زوران ماميتش.

وقال المدرب الكرواتي “لم يظهر الفريقان بالمستوى المطلوب في الشوط الأول… بسبب عدم معرفة التشكيلة الأساسية لكل منهما”.

وفاز العين 3-2 في المواجهة الثانية بين الفريقين في الموسم الماضي بعدما تعادلا 2-2 ذهابًا عندما فرط في تقدمه بهدفين.

ويأمل شباب الأهلي دبي في بداية جديدة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا عندما يواجه دبا الفجيرة.

ورحل المدرب الأرجنتيني عن الريان القطري، وعاد لفترة ثانية في الإمارات إذ سبق له تدريب الوصل.

وقال مدرب بوكا جونيورز السابق “المهمة أمام دبا الفجيرة ليست سهلة. التركيز على الأداء الجماعي أمر مهم لبداية مرحلة إيجابية”.

ويحتل شباب الأهلي المركز الثامن بست نقاط من خمس مباريات، فيما يأتي دبا الفجيرة في المركز الـ11 بثلاث نقاط فقط.

ويلعب بني ياس ضد الإمارات واتحاد كلباء ضد الفجيرة والوصل ضد النصر، غدًا الجمعة، فيما يلعب الوحدة صاحب المركز الثالث برصيد 12 نقطة ضد الظفرة يوم السبت.