العين والجزيرة يحققان انتصارين صعبين على الظفرة والشارقة في كأس الخليج العربي الإماراتي

تغلب نادي العين على منافسه الظفرة 1/0، اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي الإماراتي للمحترفين.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب كايو فيرنانديز في الدقيقة 27، بعد تمريرة وضعته في مواجهة مباشرة مع حارس الظفرة.

ورفع الفوز رصيد العين إلى 9 نقاط، في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن النصر، والذي لن يشارك في الجولة الرابعة، وتوقف رصيد الظفرة عند 4 نقاط في المركز الرابع.

ولحساب الجولة والمجموعة ذاتها، خسر الشارقة أمام الجزيرة 0/1، على استاد خالد بن محمد.

وسجل ناصر بارازيت هدف الجزيرة في الدقيقة 44، وظل الشارقة دون نقاط في المركز الأخير، في حين رفع الجزيرة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث.

وحقق الإمارات فوزًا دراميًا على الفجيرة بنتيجة 4/2، فضل ثلاثية من سعيد سالم جمعة الغافري.

وافتتح سعيد سالم جمعة الغافري التسجيل للإمارات في الدقيقة 18، ثم عاد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 54، في حين سجل وليد عمبر الهدف الرابع في الدقيقة 96، بينما سجل للفجيرة فيرناندو غابرييل من ضربة جزاء في الدقيقة 74، 83.