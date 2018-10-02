بعد واقعة البصق.. إيقاف حسن إبراهيم لاعب شباب الأهلي دبي 4 مباريات (فيديو)

بعد واقعة البصق.. إيقاف حسن إبراهيم لاعب شباب الأهلي دبي 4 مباريات (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

أعلنت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم الإماراتي، في اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، إيقاف حسن إبراهيم، لاعب شباب الأهلي دبي، 4 مباريات، وتغريمه 100 ألف درهم.

وجاء قرار الاتحاد الإماراتي، بعد واقعة بصق اللاعب في مباراة فريقه أمام العين، وذلك بناء على تقرير حكم المباراة.

وكان حسن إبراهيم، قد طرد خلال المباراة التي فاز فيها العين 2-1، بعد واقعة البصق على البرازيلي كايو، لاعب العين، الذي اتهمه لاعبو شباب الأهلي، باستفزازهم.

كما قررت اللجنة أيضًا، تغريم نادي الوحدة، 20 ألف درهم، بسبب سوء سلوكيات جماهيره في مباراتهم أمام بني ياس، الذي فاز باللقاء 4-2، في مباراتهما ضمن الجولة الرابعة الأخيرة لدوري الخليج العربي.

اترك تعليقاً
قائمة القراءة