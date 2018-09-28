أهداف مباراة العين وشباب الأهلي دبي.. “الزعيم” يتقدم بثنائية (فيديو)

تقدم حسين الشحات، لاعب نادي العين، بهدف في شباك منافسه شباب الأهلي دبي، في قمة منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي للموسم 2018/2019.

وسدد الشحات كرة قوية في الدقيقة 41، فشل حارس شباب الأهلي في التعامل معها.

وأضاف محمد عبد الرحمن الهدف الثاني للعين من تسديدة جميلة قبيل نهاية الشوط الأول.

وقلص لوفانور النتيجة في الدقيقة 66 وأحرز الهدف الأول لشباب الأهلي دبي من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء.

ومنذ فوزه 5/1 في سبتمبر 2016، لم يحقق شباب الأهلي دبي أي فوز على العين، إذ خسر 4 مباريات بينها 6/0، وتعادل مرتين.

ويملك العين 9 نقاط من 3 مباريات، وفوزه اليوم سيجعله في صدارة الترتيب، في حين يملك شباب الأهلي دبي 3 نقاط فقط من 3 مباريات، إذ فاز مرة وحيدة، وخسر مرتين، ويحتل المركز التاسع.