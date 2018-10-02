اتحاد كلباء الإماراتي يتعاقد مع المهاجم المصري أحمد عبدالغني

أعلن نادي اتحاد كلباء الإماراتي عن تعاقده رسميًا مع المهاجم المصري أحمد عبدالغني، الذي يعد من مواليد الدولة، خلال فترة الانتقالات الحالية، ولم يعلن النادي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أي تفاصيل عن مدة التعاقد مع اللاعب.

وأغلق الميركاتو الصيفي في الإمارات أبوابه مساء اليوم، بعد أن استمر طوال الأشهر الثلاثة الماضية، وتحديدًا من 11 يوليو الماضي، وهي أطول فترة قيد بين الاتحادات المختلفة، وشهدت تلك الفترة العديد من صفقات قيد اللاعبين سواء المواطنين أو الأجانب، بصفوف الأندية سواء المحترفة أو الهاوية.

وتوجد فرصة أخيرة أمام الأندية لتسجيل اللاعبين تحت مسمى لاعب محترف “حر”، وذلك خارج فترة التسجيل،على أن يتم القيد خلال 21 يوم عمل من انتهاء فترة التسجيل وضمن العدد المسموح، وبشرط انتهاء عقد اللاعب مع ناديه قبل نهاية فترة التسجيل.

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رسمياً اتحاد كلباء يتعاقد مع المهاجم المصري أحمد عبدالغني ( مواليد الدولة ) pic.twitter.com/kV0QaBsOQ2 — نادي إتحاد كلباء (@ittihadkalbafc) October 2, 2018

وشهدت الفترة الماضية العديد من صفقات قيد اللاعبين، سواء كانوا اللاعبين المحليين أو الأجانب، بصفوف الأندية، المحترفة أو الهاوية.

ومن المنتظر أن يُعاد فتح باب القيد في المرحلة الشتوية، وتبدأ من 2 يناير إلى 30 من الشهر نفسه ولمدة 28 يومًا.

ومع إقامة 4 جولات من دوري الخليج العربي للأندية المحترفة، وقفت الأندية على مستوى لاعبيها، سواء من المواطنين أو الأجانب، وقامت بتقييم الموقف كاملًا، من ناحية اللاعبين واحتياجات كل فريق.

وتصدر فريق اتحاد كلباء المشهد في سوق الانتقالات، خاصة على مستوى الأجانب.. حيث تعاقد مع 8 لاعبين خلال الفترة الماضية، واستقر على 4 منهم حاليًا هم البرازيلي مايك راموس، والمجري جوجاك، والإيفواري جيوفانو سو، والكولمبي تومي توبار.. بعدما استغني عن الكرواتي بيروزيفتش والروماني ماتي والبرازيلي آلان سانتوس، وأنهت الإصابة موسم النيجيري رحيم لاوال مبكرًا.