بني ياس وعجمان يهزمان اتحاد كلباء ودبا الفجيرة في كأس الخليج العربي

بني ياس وعجمان يهزمان اتحاد كلباء ودبا الفجيرة في كأس الخليج العربي

الفريقان حققا الفوز الأول بعد أن تعادلا في الجولة الأولى.

المصدر: فريق التحرير

حقق نادي عجمان فوزًا كبيرًا على مضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 4/1 في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي الإماراتي.

ولحساب المجموعة ذاتها تغلب بني ياس 3/0 على ضيفه دبا الفجيرة.

وفي مباراة عجمان واتحاد كلباء انتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، بعدما تقدم محمد هلال خليفة لعجمان في الدقيقة 31، ثم تعادل أحمد العناكبي في الدقيقة 39.

لكن عجمان نجح في تسجيل 3 أهداف في 9 دقائق، عبر حسين عبدالرحمن في الدقيقة 52، ثم حسن زهران في الدقيقة 58، ثم محمد هلال خليفة، ليفوز بنتيجة 4/1، ويحقق فوزه الأول، بعد أن تعادل في الجولة الماضية 1/1 مع بني ياس.

وفي المباراة الثانية تغلب بني ياس 3/0 على دبا الفجيرة، وجاءت الأهداف عبر ليروي جيورج في الدقيقة السادسة، وبيدرو كوندي (هدفين)، في الدقيقتين 41 و47.

ويملك كل من بني ياس وعجمان 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً
قائمة القراءة