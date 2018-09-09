بني ياس وعجمان يهزمان اتحاد كلباء ودبا الفجيرة في كأس الخليج العربي

حقق نادي عجمان فوزًا كبيرًا على مضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 4/1 في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي الإماراتي.

ولحساب المجموعة ذاتها تغلب بني ياس 3/0 على ضيفه دبا الفجيرة.

وفي مباراة عجمان واتحاد كلباء انتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، بعدما تقدم محمد هلال خليفة لعجمان في الدقيقة 31، ثم تعادل أحمد العناكبي في الدقيقة 39.

لكن عجمان نجح في تسجيل 3 أهداف في 9 دقائق، عبر حسين عبدالرحمن في الدقيقة 52، ثم حسن زهران في الدقيقة 58، ثم محمد هلال خليفة، ليفوز بنتيجة 4/1، ويحقق فوزه الأول، بعد أن تعادل في الجولة الماضية 1/1 مع بني ياس.

وفي المباراة الثانية تغلب بني ياس 3/0 على دبا الفجيرة، وجاءت الأهداف عبر ليروي جيورج في الدقيقة السادسة، وبيدرو كوندي (هدفين)، في الدقيقتين 41 و47.

ويملك كل من بني ياس وعجمان 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.