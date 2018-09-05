نادي العين يكتسح الشارقة برباعية في كأس الخليج العربي (فيديو)

تفوق نادي العين على مضيفه الشارقة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى على استاد خالد بن محمد بالشارقة، في ختام مباريات المجموعة الثانية ضمن الجولة الأولى من كأس الخليج العربي.

تقدم الضيوف بالهدف الأول عن طريق البرازيلي كايو فرنانديز في الدقيقة العاشرة، وضاعف اللاعب نفسه النتيجة في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، أضاف الياباني تسوكاسا شيوتاني الهدف الثالث في الدقيقة 78، قبل أن يقلص البرازيلي إيغور كورونادو النتيجة في الدقيقة 80، وأضاف جمال معروف الهدف الرابع للعين في الدقيقة 88.

نهاية المباراة #الشارقة_العين

النتيجة 4-1 لصالح العين #كأس_الخليج_العربي

شاهد شريط الأهداف pic.twitter.com/YI9YP9ABFa — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٥ سبتمبر ٢٠١٨

بهذه النتيجة يحصد العين أول 3 نقاط في المسابقة قبل مواجهة النصر في الجولة الثانية، بينما يظل الشارقة دون نقاط حتى الجولة الثالثة التي يواجه فيها بدوره فريق النصر.