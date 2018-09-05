الجزيرة يسحق الفجيرة ونادي النصر يتخطى الإمارات في كأس الخليج العربي (فيديو)

سحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة نظيره بنادي الفجيرة بنتيجة 5/2 في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في كأس الخليج العربي.

فرض الجزيرة سيطرته على مجريات المباراة وسجل رباعية في الشوط الأول عن طريق إيرنست كوابينا أسانتي في الدقيقة 7 وعبدالله رمضان في الدقيقة 17 وليونادرو رودريغيز بيريرا في الدقيقة 39 وسالم راشد في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني شهدت الدقيقة 57 تسجيل خامس الأهداف للجزيرة عن طريق أحمد ربيع وسجل عمر كوسوكو هدف الفجيرة الأول في الدقيقة 69، وعاود لاعبو الفجيرة الضغط وسجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 76 عن طريق أحمد موسى.

نهاية المباراة #الجزيرة_الفجيرة#كأس_الخليج_العربي

النتيجة 5-2 لصالح الجزيرة

شاهد شريط الأهداف pic.twitter.com/JCTwzYKzJw — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٥ سبتمبر ٢٠١٨

وحصد الجزيرة أول ثلاث نقاط، ويبقى الفجيرة دون نقاط.

وفي المجموعة ذاتها تغلب النصر على ضيفه نادي الإمارات بهدف دون رد.

وسجل البرازيلي ماركوس جابري دو ناشيمينتو هدف المباراة في الدقيقة 44.