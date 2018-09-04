الوصل يتعادل مع اتحاد كلباء وعجمان مع بني ياس في أولى جولات كأس الخليج العربي

تعادل الوصل وضيفه اتحاد كلباء سلبيًا، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي، والتي جرت في استاد زعبيل ليحصل كل فريق على نقطة.

وشهدت الجولة الأولى للمجموعة نفسها أيضًا، تعادل عجمان وضيفه بني ياس 1-1، في استاد راشد بن سعيد مساء اليوم، ليحصل كل فريق على نقطة أيضًا.

وتقدم بني ياس في الدقيقة 23 عن طريق، ليروي جورج، من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، وتعادل فاندرا فييرا لعجمان في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، بعد مخالفة ارتكبها فيصل أحمد العنتلي مع ستانلي مهاجم عجمان.

ويلتقي في الجولة الثانية للبطولة، يوم الأحد المقبل، اتحاد كلباء مع ضيفه عجمان، والوصل مع مضيفه الوحدة.