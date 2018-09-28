موعد مباراة العين وشباب الأهلي دبي والقنوات الناقلة

يلاقي نادي العين منافسه شباب الأهلي دبي، في قمة منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي للموسم 2018/2019.

وتقام المباراة اليوم الجمعة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت الإمارات

وتبث مباراة العين وشباب الأهلي دبي على قناتي أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية.

ومنذ فوزه 5/1 في سبتمبر 2016 لم يحقق شباب الأهلي دبي أي فوز على العين، إذ خسر 4 مباريات بينها 6/0، وتعادل مرتين.

ويملك العين 9 نقاط من 3 مباريات وفوزه اليوم سيجعله في صدارة الترتيب، في حين يملك شباب الأهلي دبي 3 نقاط فقط من 3 مباريات، إذ فاز مرة وحيدة، وخسر مرتين، ويحتل المركز التاسع.

ولحساب الجولة ذاتها يلعب اليوم الجمعة النصر مع اتحاد كلباء،والشارقة مع الفجيرة.