بني ياس يُفجر مفاجأة ويُسقط الوحدة برباعية في دوري الخليج العربي الإماراتي (فيديو)

حقق فريق بني ياس فوزًا كبيرًا على ضيفه الوحدة بأربعة أهداف لهدفين، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، ليحقق فوزه الأول هذا الموسم.

أحرز رباعية بني ياس، الهولندي ليروي جيورج والإسباني بيدرو كوندي (هدفين) وحمد الأحبابي.

فيما جاء هدفا الوحدة عن طريق المغربي مراد باتنا.

كما أهدر باتنا ضربة جزاء للوحدة في الدقيقة 64 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد الوحدة عند 9 نقاط في المركز الثاني، فيما ارتقى بني ياس للمركز السادس برصيد 6 نقاط.

أول فوز لـ #بني_ياس وأول خسارة لـ #الوحدة

مباراة مثيرة استمرت لأكثر من 100 دقيقة وشهدت 6 أهداف ركلة جزاء ضائعة والعديد من توقفات الـ”VAR”..

شاهد شريط الأهداف#بني_ياس_الوحدة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/LblqYNoBZ5 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

وفي نفس الجولة، قلب فريق دبا الفجيرة تأخره بهدف أمام ضيفه الظفرة لفوز بثلاثية.

تقدم الظفرة بهدف عن طريق سعيد الكثيري في الدقيقة 22 من زمن اللقاء.

وعاد دبا الفجيرة بثلاثية عن طريق الأردني ياسين البخيت (هدفين) في الدقيقتين 23 و66، والكيني مسعود جمعة في الدقيقة 64 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى دبا الفجيرة للمركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، فيما ظل الظفرة دون رصيد من النقاط في المركز الرابع عشر والأخير.

ويتصدر المسابقة فريق الجزيرة برصيد 10 نقاط.