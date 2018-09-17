تقارير.. نيغريدو يخضع لفحوصات طبية تمهيدًا لتوقيع عقوده مع النصر الإماراتي

كشفت تقارير صحفيّة أن الإسباني ألفارو نيغريدو، لاعب بيشكتاش التركي، على أعتاب التوقيع لنادي النصر الإماراتي، بعد إجرائه الفحوصات الطبيّة اللازمة.

وكان أحد المواقع العالميّة نشر لقاءً مصوّرًا للمهاجم الإسباني وهو في المطار متّجهًا إلى دبي من أجل إتمام إجراء انتقاله إلى فريق النصر.

وفقًا لما ذكرته صحيفة “البيان”، يوم الاثنين، فإن نيغريدو سيخضع لفحوصات طبيّة، تمهيداً لانضمامه رسميًّا إلى صفوف النصر بديلًا للبرازيلي يوري ليريو، الذي قرّرت إدارة “العميد” الاستغناء عنه بسبب عدم ظهوره بالمستوى المطلوب، ومن المنتظر ظهوره في تدريبات النصر مساء اليوم، بهدف تجهيزه للمباريات المقبلة بدوري الخليج العربي.

وكشف مصدر مسؤول في النصر للصحيفة، أن نيغريدو، البالغ 33 عامًا، كان من ضمن الخيارات الأولى لفريق الكرة قبل التوقيع مع البرازيلي يوري، البالغ 22 عامًا، إلا أن الإدارة اختارت الأخير من أجل المستقبل، وأدى عدم توفيقه للبحث عن تغييره.

وأكد ألفارو نيغريدو في تصريحات لوسائل إعلام تركية، أمس، أنه اختار مغادرة فريقه بيشكتاش بسبب صعوبات ماليّة وعدم تلقيه رواتبه، وأشار في الوقت نفسه إلى عدم وجود أي مشكلة بينه وبين مدرب الفريق.

يذكر، أن نيغريدو تلقى عروضًا من أندية عدة، أبرزها موناكو الفرنسي والنصر والهلال السعوديان، كما لعب سابقًا للمنتخب الإسباني وعدة أندية أبرزها الريال وإشبيليا وفالنسيا ومانشستر سيتي.