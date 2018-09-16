تقرير لقناة تركية يرصد نيغريدو في المطار في طريقه للانضمام لنادي النصر الإماراتي (فيديو)

كشف تقرير مصور نشرته إحدى القنوات التركية، بأن الإسباني ألفارو نيغريدو، نجم نادي بشكتاش التركي، في طريقه إلى دبي؛ تمهيدًا للانضمام إلى نادي النصر الإماراتي.

وكانت صحيفة “الإمارات اليوم” قد أكدت صحة مفاوضات العميد مع اللاعب الإسباني الشهير، البالغ من العمر 33 عامًا، وأشار إلى أن المفاوضات موجودة بالفعل مع اللاعب، إضافة إلى لاعبين آخرين؛ استعدادًا لأي موقف قد يتعرض له الفريق قبل غلق باب الانتقالات، وحتى لا تتكرر مشكلة اللاعب السابق البرازيلي فاندرلي، الذي أصيب قبل غلق القيد بيوم واحد.

وسبق للاعب الإسباني اللعب في العديد من الأندية الأوروبية، وكانت بدايته من نادي ريال مدريد في عام 2007، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى الميريا الإسباني، وفي 2009 حمل قميص إشبيلية، ثم انتقل في عام 2013 إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 27 مليون يورو.

حسب وسائل الإعلام التركية قبل قليل |

نيغريدو في طريقه الى دبي لإجراء الفحوصات الطبية تمهيداً لـ انضمامه الى نادي النصر الاماراتي..

pic.twitter.com/gM7MpMcqvW — يإسر المـرّيٰ | ⭐️ (@YasrStats) September 16, 2018

وفي عام 2014، وقبل دقائق من إغلاق الميركاتو الصيفي، انتقل إلى نادي فالنسيا الإسباني، ومنه إلى نادي ميدلسبره الإنجليزي، قبل أن يستقر به المقام أخيرًا في بيشكتاش التركي.

وكانت صحيفة “أس” الإسبانية نشرت خبرًا يؤكد أن نادي النصر اقترب من التعاقد مع المهاجم الإسباني، في صفقة قد تصل قيمتها إلى سبعة ملايين يورو، وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من أن اللاعب بدأ في تسجيل الأهداف، وإظهار مستوى متميز مع فريقه، إلا أن وضعه يبدو غير مستقر، ما قد يعني الخروج من النادي، وسيقترب من إبرام الاتفاق مع فريق النصر.

وقالت الصحيفة: “هناك أكثر من نادٍ اهتم بالتعاقد مع اللاعب، وكان النادي الأخير الذي كان مهتمًا بتوقيع ألفارو نيغريدو هو النصر الإماراتي، الذي قدم عرضًا بقيمة سبعة ملايين يورو للمهاجم، وهو عرض يمكن أن يرضي جميع الأطراف، وتبلغ قيمة نيغريدو حاليًا 4.3 مليون يورو، ويمكن إغلاق التفاصيل النهائية للاتفاق قريبًا”.

وأوضحت الصحيفة أنه، وفقًا لوسائل إعلام تركية، فإنه سيكون هناك لقاء قريب بين مسؤولي الناديين، وذكرت أن ذلك قد يحدث اليوم من أجل الوصول إلى صيغة نهائية للاتفاق، قبل أن يتم إغلاق سوق الانتقالات، في الثاني من أكتوبر في الإمارات.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه: “المفاوضات مع اللاعبين ليست من أجل استبدال لاعب معين حاليًا موجود مع الفريق، ولكن كنوع من الحرص، وجمع أكبر عدد من المعلومات عن اللاعبين، تحسبًا لأي موقف يتعرض له مجلس الإدارة والفريق، وحتى لا يتكرر ما حدث في مناسبتين سابقتين، مع اللاعب البرازيلي فاندرلي، والإيطالي زاراتي، عندما خسر الفريق جهودهما قبل غلق باب الانتقالات بساعات قليلة”.

ورفض المصدر تحديد لاعب معين قد يكون عرضة للاستبدال قبل غلق باب الانتقالات الحالي، وعن الأخبار المنتشرة باستبدال البرازيلي يوري، أوضح أن اللاعب أحرز هدفًا في آخر مباراة للنصر أمام العين، وصنع آخر، وهو ما يؤكد بداية تأقلمه مع الفريق، ما يجعل مسألة استبداله في يد الجهاز الفني ومجلس الإدارة فقط.