تقرير إسباني: النصر الإماراتي يقترب من التعاقد مع نيغريدو

قالت صحيفة آس الإسبانية إن نادي النصر الإماراتي بات قريبًا من التعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو مهاجم نادي بشكتاش الحالي وريال مدريد ومانشستر سيتي السابق.

وبحسب آس، فإن الصفقة قد يعلن عنها اليوم الخميس.

وتغلق فترة الانتقالات في الإمارات في الـ2 من أكتوبر المقبل.

كان اسم نيغريدو اقترن بناديي الهلال والنصر السعوديين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل أن يتعاقد الهلال مع بافيتيمبي غوميز والنصر مع عبدالرازق حمدالله.

ولعب نيغريدو (33) عامًا، هذا الموسم 3 مباريات مع بشكتاش سجل خلالها هدفين.