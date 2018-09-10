النصر يسقط نادي العين في كأس الخليج العربي الإماراتي (فيديو)

ألحق النصر الخسارة بمنافسه نادي العين، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الإثنين، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي الإماراتي.

ومرر صامويل روزا الكرة بإتقان إلى يوري الذي سجلها ببراعة في مرمى العين في الدقيقة الثانية.

وأدرك العين التعادل بهدف في الدقيقة 32 عبر كايو فيرنانديز بعدما تلاعب بمدافعي النصر وسدد كرة قوية.

ووضع سالم صالح النصر في المقدمة مجددًا عدما تلقى تمريرة عرضية من يوري الذي توغل ومرر الكرة ليتقدم النصر في الدقيقة 84.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بعدما تغلب 1/0 على الإمارات في الجولة الأولى، في حين تجمد رصيد العين عند 3 نقاط في المركز الثالث بعدما تغلب 4/0 على الشارقة في الجولة الأولى.

العميد يفتتح التسجيل بعد دقيقتين عبر يوري الذي يتوغل ويضع الكرة ببراعة في شباك الزعيم#العين 0 × 1 #النصر#كأس_الخليج_العربي pic.twitter.com/RC0zGXZXxZ — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨