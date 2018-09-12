حسن المرزوقي رئيسًا للجنة الانضباط باتحاد الكرة الإماراتي

قال محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة الإماراتي، إن الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة اعتمدت في اجتماعها اليوم والذي عقد في مقر اتحاد الكرة بدبي برئاسة مروان بن غليطة، وبحضور 25 ناديًا من أصل 31، حسن المرزوقي رئيسًا للجنة الانضباط، عادل الجنيبي لرئاسة لجنة الاستئناف.

ووصف الأمين العام أجواء الاجتماع بالإيجابية والبناءة وأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية جاءت بهدف اختيار رئيسي لجنتي (الانضباط والاستئناف)، مشيرًَا إلى أن العمومية غير العادية وافقت على التعديل المطروح للفقرة 4 المادة 87 من النظام الأساسي، والتي خولت مجلس إدارة الاتحاد على سد النقص الحاصل لرؤساء وأعضاء اللجان القضائية في أي وقت.

أعضاء اللجنتين

تضم لجنة الانضباط الأعضاء السابق اختيارهم في اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت في مايو الماضي وهم حمدان رشود، وعبد الله إبراهيم الحمادي، وسعيد الحويطي، وحسن الشيباني.

كما تضم لجنة الاستئناف كلًا من، جاسم النقبي، وهلال حمدان البدواوي، وصالح راشد الحمراني، ومحمد الحمادي.