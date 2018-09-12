تيجالي: تمثيل منتخب الإمارات والحصول على الجنسية شرف كبير

أكد الأرجنتيني سيباستيان تيجالي، مهاجم نادي الوحدة أن ترشيحه للعب باسم منتخب الإمارات، والحصول على الجنسية شرف كبير بالنسبة له.

وشدد تيجالي على أنه في حالة حصوله على الجنسية وتمثيله لـ “الأبيض” سيسعى لتقديم كل ما لديه وبذل قصارى جهده من أجل مساعدة المنتخب الإماراتي على تحقيق أهدافه.

وقال تيجالي في تصريحات نشرتها صحيفة “البيان”: “لا أعلم الكثير حتى الآن ولا يمكنني التعليق لأنني لا أعلم الموقف خاصة وأنني سمعت هذا الأمر من الجميع، وبالطبع يسعدني أن ألعب للمنتخب الوطني الإماراتي لو تحقق هذا الأمر وحصلت على الجنسية، فهو شرف أن أمثل هذه البلاد الجميلة”.

وأضاف: ” بالطبع توقعت أن ألعب يومًا ما لمنتخب الإمارات في حال كان الأمر ممكنًا، وبالتأكيد لو اكتمل الأمر سأقدم أفضل ما أملك وأبذل أقصى جهد للظهور بشكل جيد مع المنتخب”.