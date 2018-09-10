هل “تجنيس تيجالي” يفيد منتخب الإمارات أم لا؟

كشفت تقارير صحافية عن أن الأرجنتيني سيبستيان تيجالي، نجم الوحدة الإماراتي، مرشح لتمثيل منتخب الإمارات في بطولة آسيا 2019، حيث سيتم تجنيسه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الخليج”، الإماراتية، يوم الإثنين، عبر مصادرها، فإن تيجالي نجم الوحدة ورد اسمه بقوة ضمن بعض الأسماء المرشحة للتجنيس واللعب في صفوف منتخب الإمارات؛ وذلك لتعزيز “الأبيض” في مشاركته المهمة والمصيرية المقبلة في بطولة أمم آسيا 2019.

وغرد الإعلامي الإماراتي علي سعيد الكعبي على أنباء تجنيس تيجالي :”إذا صحت أخبار تجنيس تيغالي فهذا تأكيد لحقيقة أننا لازلنا ندور في دائرة الاجتهاد وليس التخطيط، لا أجد فائدة لذلك سوى أن تكون كأس آسيا بطولة تكريم واعتزال لنجم بلغ من العمر ٣٥ عامًا”.

وعلق وليد الحوسني “يوم تجنس إسماعيل أحمد محد قال شي يوم تجنس دياكية محد قال شي لأن الأول يخدم نادي العين والثاني يخدم نادي الجزيرة ويوم قالوا بنجنس تيجالي الكل قام عليه مب عشان عمره ولا اَي شي ثاني انا اتحدا بس لانه يلعب في نادي الوحدة غير جي كلام فاضي”.

وغرد المعلق الإماراتي الشهير فارس عوض “مع كل تقديري لقيمته كهداف ولأرقامه في السنوات الماضية. التفكير بتجنيس تيجالي. لأنه الوحيد اللي أكمل ٥ سنوات. في البلد وهذه إحدى شروط التجنيس. ونسيان ان هذه ال ٥ سنوات تأتي بعد الثلاثين شيء لا يصدق ..!”.

“محاولة معالجة الأخطاء بأخطاء أكبر منها أمر لا ينقص منتخبنا ابدا”.

ويلعب تيجالي للوحدة ومتواجد على أرض الإمارات منذ 2013، وهو أفضل هداف أجنبي في تاريخ المسابقة.

ونجح تيجالي في سحب بساط النجومية من تحت أقدام المحترفين الأجانب في دوري الخليج العربي، بعد أن وصل رصيده التهديفي لـ”103 أهداف”، متفوقًا على الغاني أسامواه جيان الذي جاء في وصافة الترتيب برصيد 101 هدف.

ونال تيجالي الكرة الذهبية ( أفضل لاعب أجنبي) الموسم الماضي، خلال حفل جوائز دوري الخليج العربي.

وانضم تيجالي إلى الوحدة موسم 2013/ 2014، وأكد في موسمه الأول أنه هداف خطير إذ سجل 28 هدفًا في مسابقة الدوري، وفي الموسم التالي 15 هدفًا، وفي الثالث 25 هدفًا، وفي الرابع 22 هدفًا.

وقبل أن ينتقل تيجالي إلى الدوري الإماراتي كان مشاركًا فاعلًا في الدوري السعودي، إذ لعب لناديي الاتفاق والشباب.

وشارك تيجالي مع الاتفاق موسمي 2010 / 2011، و2011 / 2012، وسجل في الموسم الأول 12 هدفًا، وفي الثاني 9 أهداف، قبل أن ينتقل إلى الشباب موسم 2012 / 2013، إذ سجل 19 هدفًا، وانتقل بعدها للدوري الإماراتي حتى الآن.

وغرد محمد راشد “شخصيًا ضد تجنيس أي لاعب! ولكن أن تم تجنيس أي لاعب عشان المنتخب، من المفترض أن يتم النظر لعمر اللاعب ومدى عطائه فالملاعب! اعتقد ليما الوصل أكثر فائدة للمنتخب ! إلا إذا تم فتح المجال لأكثر من لاعب ف تيجالي يستحق!”.

“‏النقطة الأهم أن يتم على ما هو عليه محترف في ناديه !!”.

ولم يصدر اتحاد الكرة الإماراتي تعليقًا حول أنباء تجنيس تيجالي حتى كتابة هذه السطور.