الجزيرة الإماراتي يتعاقد رسميًا مع ناصر بارازيت لاعب موناكو وآرسنال السابق

تعاقدت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم رسميًا مع لاعب الوسط الهولندي ناصر بارازيت، اللاعب السابق لأندية آرسنال الإنجليزي وموناكو الفرنسي واوتريخت الهولندي، ليكتمل رباعي فريق الجزيرة الأجنبي بشكل رسمي بعد انضمام بارازيت للثلاثي ليوناردو رودريغيز وايرنست اسانتي وسيباستيان سياني.

وبحسب موقع النادي، خاض بارازيت المولود في العام 1990 في مدينة آرنهايم الهولندية 44 مباراة دولية مع المنتخبات الهولندية المختلفة، وتدرج في أكاديمية نادي آرسنال الإنجليزي حتى تم اختياره للفريق الأول، ثم انتقل إلى عدة أندية أوروبية أبرزها فيتيسه الهولندي واوستريا فيينا النمساوي واوتريخت الهولندي وموناكو الفرنسي، قبل أن ينضم إلى نادي مالاتياسبور التركي ثم إلى الجزيرة.

وساهم بارازيت في عودة نادي موناكو إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي بعد أن فاز مع الفريق بلقب دوري الدرجة الثانية في 2013، وتوج -أيضًا- بلقب الدوري النمساوي مع اوستريا فيينا.