مباراة شباب الأهلي دبي والجزيرة.. كل ما تريد معرفته عن أقوى مواجهات الجولة الأولى للدوري الإماراتي

تقام، الجمعة، 3 مواجهات مثيرة في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم يترقبها عشاق الساحرة المستديرة في الإمارات.

ويحل العين حامل اللقب ضيفًا على الإمارات، ويستضيف الفجيرة نظيره بني ياس، بينما يستضيف شباب الأهلي دبي نظيره الجزيرة، ويلعب الوحدة أمام ضيفه اتحاد كلباء.

وكانت الجولة قد افتتحت الخميس، بفوز عجمان على النصر 1/0، وشهدت أيضًا انتصارًا ساحقًا للشارقة على حساب مضيفه الظفرة 4/0، وفوزًا عريضًا للوصل على دبا الفجيرة.

وتبقى مواجهة شباب الأهلي دبي ضد الجزيرة الأقوى في مباريات اليوم، التي تستعرضها “إرم نيوز” في التقرير التالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام في الساعة 16:50 بتوقيت مكة المكرمة مباراتا الإمارات ضد العين، والفجيرة ضد بني ياس.

وتقام عند الساعة 20:30 بتوقيت دبي، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة، مباراتا شباب الأهلي دبي ضد الجزيرة، والوحدة أمام اتحاد كلباء.

وتبث قناة أبوظبي الرياضية 4، مباراة العين والإمارات بصوت المعلق محمد الشامسي، ثم مباراة شباب الأهلي دبي والجزيرة بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، بينما تبث قناة أبوظبي الرياضية 3، مباراة الفجيرة وبني ياس بصوت المعلق أحمد الحوسني، ومباراة الوحدة واتحاد كلباء بصوت المعلق فهد عبدالرحمن.

الأهلي دبي والجزيرة.. الصدام الأبرز

يتصدر لقاء الأهلي دبي ضد الجزيرة العناوين، خاصة أن الأهلي يسعى لاستعادة موقعه على المنافسة على لقب الدوري بعد تراجعه في الموسم الماضي، وتعاقد النادي مع المدرب التشيلي خوسيه سييرا.

ويسعى الجزيرة أيضًا لبدء مشواره لاستعادة لقب الدوري بكل قوة، خاصة أن الفريق يمر بمرحلة تجديد دماء مع تعيين المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر.

ولم يفز الجزيرة في آخر 4 مواجهات ضد الأهلي دبي منذ الفوز في نوفمبر 2016 بثنائية علي مبخوت وخلفان مبارك.

أسلحة مميزة

يعول الجزيرة على قدرات مهاجمه علي مبخوت وهدافه القدير بجانب خلفان مبارك مع الغاني إرنست أسانتي والكاميروني سباستيان سياني والهولندي صاحب الأصول المغربية ناصر بارازايت.

ويعتمد شباب الأهلي دبي مع مدربه سييرا على عودة المخضرم أحمد خليل بجانب الإكوادوري جايمي أيوفي والأرجنتيني إيميليانو فيتشو ومواطنه ماورو دياز.

وأكد أحمد عبدالحليم مدرب الوحدة الإماراتي الأسبق لشبكة “إرم نيوز” أنه رغم تراجع الأهلي دبي وترشيد نفقاته إلا أنه يضم لاعبين أصحاب خبرات بجانب جماهير عاشقة له تدعمه بقوة.

وأوضح أن الجزيرة يسعى لحصد الانتصار وخطف النقاط الثلاث معتمدًا على قوة وقدرات مهاجمه علي مبخوت أحد نجوم الكرة الإماراتية اللامعين.

مهمة سهلة للعين

تبدو مهمة العين سهلة أمام مضيفه الإمارات لمصالحة جماهيره، بعد الخروج من البطولة العربية وضياع كأس السوبر.

ويسعى المدرب الكرواتي زوران لتقديم بداية قوية مع العين بالدوري لمصالحة جماهيره ، ويعتمد زوران على أبرز نجومه السويدي ماركوس بيرغ والمصري حسين الشحات بجانب البرازيلي كايو وإبراهيم دياكيه وأحمد برمان.

ويقود الإمارات المدرب السوري نزار محروس الباحث عن الإبقاء على الفريق بالدوري ، وضم الفريق الإيفواري بكاري كوني والغيني أبوبكر سيلا والنيجيري بيرني إيساي بجانب سبيل غازي ووليد جمعة.

الوحدة وخبرة فييرا

ويتطلع الوحدة لمواصلة عروضه الجيدة بعد الفوز بلقب السوبر لخطف الفوز على اتحاد كلباء، ويراهن الوحدة على قدرات مدربه الروماني لورينت ريجيكامب مع نجومه المغربي مراد باتنة والأرجنتيني سباستيان تيجالي والمخضرم إسماعيل مطر.

ويراهن اتحاد كلباء على خبرة فييرا المدرب البرتغالي الشهير الذي قاد منتخب العراق للتتويج بلقب كأس آسيا عام 2007 الذي دعم صفوفه بعدة صفقات على رأسها الروماني فلورنتين ماتي والنيجيري رحيمي لاوال والصربي أنتونيو بروسفيتش والبرازيلي آلان سانتوس.

الفجيرة وبني ياس.. مواجهة متكافئة

تبدو مواجهة الفجيرة وبني ياس متكافئة إلى حد بعيد، ويقود الفجيرة المدير الفني عبدالله مسفر، ويعتمد على البرازيلي خورخي سيلفا ومواطنه فرناندو غابريل والجزائري محمد بن يطو مع انضمام رشيد جلال لاعب وسط النصر.

أما بني ياس فيقوده المدرب العراقي عبدالوهاب عبدالقادر الذي دعم الصفوف بضم الإسباني بيدرو كوندي والجناح الهولندي ليروي جورج بجانب فواز عوانة والبرازيلي روبسون والكولومبي مايكل أورتيغا.