الظفرة ينهار أمام الشارقة وعجمان يُسقط النصر في افتتاح مباريات الدوري الإماراتي

تلقى الظفرة خسارة مريرة أمام منافسه الشارقة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، في حين تغلب عجمان على النصر، في افتتاح منافسات الجولة الأولى من الدوري الإماراتي للموسم الجديد 2018/2019.

وعلى استاد حمدان بن زايد سجل الشارقة 3 أهداف، جاء الأول عبر ريان مينديز، وعاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 37.

في حين سجل إيغور كورونادووفي الهدف الثالث في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني اكتفى الشارقة بهدف وحيد عبر ويلتون سواريز، لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 4/0.

ولحساب الجولة ذاتها انتزع عجمان الفوز من النصر بهدف وحيد سجله مامي تيام في الدقيقة 13.

ولجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو بعدما ألغى ركلة جزاء للنصر، بعدما تبين أن الكرة اصطدمت بكتف أحد لاعبي عجمان.

ورفع الفوز رصيد الشارقة إلى 3 نقاط في الصدارة، وهو الحال الذي ينطبق على عجمان.