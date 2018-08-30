مباراة النصر وعجمان.. تقنية الفيديو تنقذ عجمان من ضربة جزاء (فيديو)

أنقذت تقنية حكم الفيديو نادي عجمان من احتساب ركلة جزاء ضده، بعدما استعان بها حكم المباراة، لتكون أول حالة استعانة بالتقنية في الدوري الإماراتي للموسم الجديد 2018/2019.

وأرسل أحد لاعبي النصر كرة عرضية إلى أحد زملائه في الدقيقة 35، لكن الكرة اصطدمت بيد أحد مدافعي عجمان، ليقرر الحكم الاستعانة بتنقية الفيديو.

وأوضحت التقنية أن الكرة اصطدمت بكتف مدافع عجمات وليس يده ما يعني أنها ليست ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول على تقدم عجمان 1/0 بهدف سجله مامي تيمان في الدقيقة 13.

وقرر الاتحاد الإماراتي الاستعانة بتقنية الفيديو بعد أن استخدمها الحكام في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، لكنها تعرضت لانتقادات شديدة.

أول حالة فيديو في الموسم تنقذ فريق عجمان من ضربة جزاء #النصر_عجمان#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/i1WzcuLhfy — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٣٠ أغسطس ٢٠١٨