اليوم 3 مواجهات مثيرة.. كل ما تريد معرفته عن مباريات افتتاح الدوري الإماراتي

تنتظر جماهير الكرة الإماراتية 3 مواجهات قوية في اليوم الأول والافتتاحي لمنافسات الموسم الجديد 2018 – 2019 من بطولة الدوري الإماراتي.

يستضيف نادي النصر نظيره عجمان في مواجهة قوية ثم يلعب الظفرة أمام الشارقة، كما يلتقي الوصل نظيره دبا الفجيرة.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح اليوم الافتتاحي للدوري الإماراتي:

مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

تبدأ المباريات في السادسة مساءً بتوقيت الإمارات الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة بلقاء النصر وعجمان على قناة أبوظبي الرياضية 4 ودبي الرياضية 4 بصوت المعلقين أحمد الشحي وعصام عبده.

وفي السادسة مساءً أيضًا يلعب الظفرة مع الشارقة، وتذاع المباراة على قناة أبوظبي الرياضية 3 ودبي الرياضية 2 بصوت المعلقين فهد عبد الرحمن وسيف محمد.

وفي الثامنة والنصف مساءً يلعب الوصل مع دبا الفجيرة، وتذاع المباراة على قناة أبوظبي الرياضية 3 ودبي الرياضية 2 بصوت المعلقين أحمد الحامد وعبد الله السعدي.

بداية قوية للموسم

كانت بداية الموسم قوية بلقاء السوبر الإماراتي الذي أقيم في مصر على ملعب الدفاع الجوي بين العين والوحدة.

وفاز الوحدة بضربات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد تعادل مثير بنتيجة 3-3 ومباراة ممتعة وقوية تنذر بمنافسات ساخنة في الموسم الجديد.

النصر وعجمان.. مهمة ليست سهلة

يأمل النصر أن يتجاوز ضربة البداية بنجاح أملًا في المنافسة بقوة على لقب الدوري؛ خاصة أنه في الموسم الماضي كان الفريق يسير بشكل جيد قبل أن يتعرض لهزة وفقدان للنقاط.

وجاء استمرار المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش كخطوة لمنح الفريق استقرارًا فنيًا مع التعاقد مع الفرنسي المخضرم يوهان كاباي من كريستال بالاس الإنجليزي بجانب البرازيلي ماركينيوس ومواطنه إييري والبرازيلي الآخر صامويل مع انضمام محمد العكبري مهاجم الوحدة وحبيب الفردان مدافع شباب الأهلي دبي ومحمد علي عايض من الجزيرة.

ويتسلح عجمان بخبرة مديره الفني المصري أيمن الرمادي الذي نجح في الإبقاء على الفريق بالدوري، ودعم الصفوف بضم البرازيلي فاندير جناح نادي الشارقة والمغربي عادل حمروش والنيجيري ستانلي اوهياتشي بجانب انضمام السنغالي مامي تيام من الاستقلال الإيراني وعلي الحوسني حارس الوحدة وخالد راشد مدافع الشارقة.

وقال أيمن الرمادي في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” إن عجمان من الأندية التي تسعى للبقاء بالدوري موضحًا أن الفريق يعمل ألف حساب لمواجهة النصر.

وأكد الرمادي أن عجمان يسعى لتقديم بداية قوية لاستكمال مشواره للبقاء بالدوري أيضًا هذا الموسم وتقديم مستويات طيبة.

الظفرة والشارقة.. مواجهة متكافئة

تبدو هذه المواجهة متكافئة بين الفريقين الباحثين عن نتيجة طيبة أملًا في تدعيم موقفهما للبقاء بالدوري.

يقود الظفرة مديره الفني المقدوني دجوكو هادزيفسكي، الذي أطاح بعدة لاعبين منهم عادل حمروش والأوزبكي إيجور سيريجيف والمغربي عصام العدوة وسلطان السويدي وحمد الحمادي والبرازيلي فرناندو فيانا.

وضم الظفرة عدة صفقات على رأسها لاعب الوسط الأوروجوياني نيكولاس ميليسي نجم الهلال السعودي السابق بجانب المهاجم البرتغالي هيلدير جوديس والمدافع المغربي أمين عطوشي والبرازيلي دييجو والسوري نجم القريشي مع انضمام بدر العطاس وخالد بوزير.

ويقود الشارقة المدير الفني الإماراتي عبد العزيز الياسي، واكتفى الفريق بضم صانع الألعاب البرازيلي إيجور كورنادو ولاعب الرأس الأخضر رايان مينديز بجانب فوزي فايز لاعب العين ومحمد الشحي ومحمد سالم ثنائي الوحدة.

25] ماركوس بيرغ

23] سباستيان تيغالي

19] فابيو ليما

14] كايو كانيدو

13] علي مبخوت هكذا انتهى سباق الموسم السابق ????

الآن حان الوقت لاتخاذ وضع الاستعداد والانطلاق من جديد ????‍! pic.twitter.com/hyRGOWGmwB — دوري الخليج العربي (@AGLeague) August 29, 2018

الوصل ودبا الفجيرة.. صدام مثير

يدخل الوصل هذه المواجهة تحت شعار البحث عن البداية القوية والسعيدة لجماهيره في صدام مثير للفريق أمام دبا الفجيرة المتحفز هو الآخر لحصد الفوز.

يقود الوصل مديره الفني الجديد الأرجنتيني جوستافو كوينتريوس الذي تولى المهمة خلفًا لمواطنه رودلفو أروابارينا، وضم الوصل عدة صفقات على رأسها البرازيلي فينسيوس ليما وسعد سرور مدافع الإمارات مع المخضرم خميس إسماعيل والمهاجم يوسف أحمد في ظل وجود القوة الضاربة المتمثلة في فابيو ليما وكايو ورونالدو مينديز.

ويسعى دبا الفجيرة لتحقيق مفاجأة مع مديره الفني البرازيلي صاحب الجنسية الإيطالية باولو كوميلي مع انضمام بعض العناصر الجيدة مثل البرازيلي جويلهرمي شيتيني والمغربي يحيى جبران واللبناني علاء مظهر والعماني خليل الدرمكي وأحمد خميس جناح نادي حتا.