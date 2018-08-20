وفاة عبدالوهاب الأحمد عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم سابقًا

تُوفِّيَ، اليوم الإثنين، عبدالوهاب الأحمد عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم سابقًا.

ونعى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الفقيد، وكتب في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة والأمين العام وكافة المنتسبين بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى عبدالوهاب الأحمد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، سائلين الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة والأمين العام وكافة المنتسبين بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى عبدالوهاب الأحمد عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق ، سائلين الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. — UAEFA (@uaefa_ae) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨