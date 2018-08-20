منتخب الإمارات الأولمبي يلاقي إندونيسيا في ثمن نهائي دورة الألعاب الآسيوية

سيلتقي منتخب الإمارات الأولمبي منافسه الإندونيسي، مستضيف البطولة، في ثمن نهائي دورة الألعاب الآسيوية.

وتأهل منتخب الإمارات الأولمبي إلى ثمن النهائي، بعدما جمع 3 نقاط من 3 مباريات في دور المجموعات.

وخسر الأبيض الإماراتي أمام سوريا 0/1، ثم فاز 4/1 على تيمور الشرقية، قبل أن يخسر مجددًا بنتيجة 1/2 أمام الصين، لكنه تأهل إلى ثمن النهائي ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث. إلى جانب هونغ كونغ، والبحرين، والسعودية.

وتقام مباراة الإمارات وإندونيسيا، يوم الجمعة المقبل 24 أغسطس، على استاد ويباوا موكتي، الذي يتسع لأكثر من 28 ألف متفرج.

يشار إلى أن المباراة النهائية للمسابقة، تقام في الأول من سبتمبر المقبل، على استاد بكانساري.