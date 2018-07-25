النصر الإماراتي يرد على تقارير ضم حبيب الفردان من شباب الأهلي دبي

نفى نادي النصر الإماراتي التقارير التي ربطت حبيب الفردان، لاعب شباب الأهلي دبي، بالانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح النصر في بيان عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “لا صحة لما هو متداول حول توقيع نادي النصر الثقافي الرياضي لعقد احتراف مع اللاعب حبيب الفردان”.

وأضاف: “نأمل من الجميع استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بالمركز الإعلامي التابع للنادي الذي لن يتوانى مستقبلًا في الإعلان عن أي صفقة في إطار الشفافية التي ينتهجها النادي”.

تنويه |

لا صحة لما هو متداول حول توقيع نادي النصر الثقافي الرياضي لعقد احتراف مع اللاعب حبيب الفردان.

نأمل من الجميع استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بالمركز الإعلامي التابع للنادي الذي لن يتوانى مستقبلاً في الإعلان عن أي صفقة في إطار الشفافية التي ينتهجها النادي. — AL NASR FC (@ALNasrSC) July 25, 2018

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الفردان، صاحب الـ27 عامًا، اقترب من الانضمام إلى النصر، حيث اقترب الطرفان من التوصل لاتفاق على ضمه، وهو ما نفاه النصر.

ويمتلك الفردان 4 عروض من أندية دوري الخليج العربي، حيث ينتهي عقد اللاعب مع الأهلي في شهر يوليو المقبل بشكل رسمي.

وبدأ الفردان مسيرته في صفوف فريق الوصل، ثم رحل للعب بقميص نادي النصر، وانتقل منه إلى شباب الأهلي دبي.