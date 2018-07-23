رسميًا.. نادي النصر الإماراتي يتعاقد مع محمد عايض (صور)

أعلن نادي النصر الإماراتي تعاقده رسميًا، اليوم الإثنين، مع المدافع محمد عايض، قادمًا من نادي الجزيرة، بعقد مدته 3 أعوام

ونشر النصر تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كتب فيها: ” شركة النصر لكرة القدم تتعاقد رسميًا مع المدافع محمد عايض، القادم من نادي الجزيرة، في عقدٍ يستمر لمدة 3 سنوات، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 21″.

ومحمد عايض هو سابع لاعب يضمه نادي النصر في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، بعدما تعاقد مع المهاجم الشاب محمد العكبري، والمدافع محمد مرزوق، واللاعب الحسين صالح، إضافة إلى البرازيليين صامويل روزا، ويوري ليريو، ولاعب الوسط الفرنسي يوهان كاباي.

ويأمل النصر أن يكون منافسًا قويًا في بطولة الدوري الإماراتي موسم 2018/2019، بعدما احتل المركز الرابع الموسم الماضي، ويستهل النصر مشواره في الدوري الإماراتي يوم 30 أغسطس المقبل بمواجهة عجمان.

أهلاً بك عايض في مهد كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة ???? pic.twitter.com/VPlvQhtBEA — AL NASR FC (@ALNasrSC) ٢٣ يوليو ٢٠١٨