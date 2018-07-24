عموري يؤدي تدريبات منفردة بملعب خماسي في إسبانيا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نشره يوسف الغيث، وكيل أعمال النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري“، يوم الثلاثاء، عبر تطبيق “سناب شات”، وهو يؤدي تدريبات منفردة بالكرة في إسبانيا.

ونشر الغيث الفيديو مرفقًا عليه تعليق “البطل قادم بقوة”، وظهر عموري في لياقة جيدة ويؤدي تدريباته في ملعب خماسي ومراوغات بالكرة.

وكان علي سعيد الكعبي، المعلق الرياضي الشهير، كشف عن سبب تواجد مواطنه “عموري”، لاعب العين والمنتخب الإماراتي، في إسبانيا بالوقت الحالي.

وتوجد في الوقت الحالي أزمة بين العين الإماراتي وعموري بشأن تجديد عقده حيث لم يصل الثنائي إلى اتفاق حتى الآن.

▫️عمر عبدالرحمن ( اللاعب الحر ) في تدريبات خاصة في اسبانيا ????????‍♂️⚽️ pic.twitter.com/m2aEahFRPq — كرة الامارات ???????? (@uae_kooora) July 24, 2018

وأكد الكعبي أن عموري يتواجد حاليًا في إسبانيا، استعدادًا للانضمام لمعسكر المنتخب الإماراتي في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه يفضل العين على أي ناد آخر.

وقال الكعبي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عمر عبدالرحمن موجود في مدريد يتدرب على فترتين مع مدرب خاص بانتظار بدء معسكر منتخبنا الوطني”.

وعن تجديد عقده مع العين، قال: “حتى اللحظة لم يوقع لأي جهة، أولوية عمر دائمًا للعين لكن “السقف” العائق الأوحد”، مشيرًا إلى عدم تلبية طلباته المادية.

ويتبقى لعموري مع العين الإماراتي 6 أشهر فقط في عقده، حيث يبحث النادي في الوقت الحالي تجديد عقده لحمايته من الرحيل.

وارتبط عموري بالانتقال إلى الدوري الإسباني في الفترة الأخيرة، وأيضًا أشارت تقارير عن وجود عروض سعودية لضمه.