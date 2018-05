هدف قاتل يصعد بالفجيرة إلى الدوري الإماراتي (فيديو)

أحرز عمر كوسوكو هدفًا قاتلًا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليصعد بالفجيرة إلى دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بعد الفوز 1/0 على حتا في إياب ملحق الصعود اليوم الأحد.

وخسر الفجيرة 2-1 خارج ملعبه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي لكن هدف كوسوكو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع صعد بالفريق لدوري الأضواء.

وتلقى كوسوكو تمريرة عن حافة منطقة جزاء حتا، متذيل ترتيب دوري المحترفين الموسم المنصرم، ليسدد في الشباك من مدى قريب.

وقاد الفريق للصعود لدوري المحترفين المدرب المحلي عبدالله مسفر الذي تولى المسؤولية خلفًا للأرجنتيني دييغو مارادونا.

وأُقيل مارادونا (57 عامًا) الشهر الماضي بعد الفشل في التأهل المباشر لدوري المحترفين.

وفي المباراة الثانية ضمن الإمارات البقاء في دوري المحترفين بعد تعادله سلبيًا مع الحمرية في إياب ملحق الصعود.

وحسم الإمارات، الذي احتل المركز قبل الأخير في دوري المحترفين، البقاء بعد فوزه 1/0 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي على الحمرية رابع الدرجة الثانية.

وتأهل في وقت سابق بني ياس واتحاد كلباء مباشرة لدوري المحترفين.

نرحب بنادي الفجيرة في #دوري_الخليج_العربي موسم 2018/2019

Welcome Fujairah FC to #AGLeague in 2018/2019 season

