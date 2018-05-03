الفجيرة الإماراتي ينفصل عن مارادونا مجددًا

أعلن نادي الفجيرة الإماراتي، اليوم الخميس، إيقاف مفاوضاته مع المدرب الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، بعد أن أعلن الإثنين الماضي، أنه سيعيد التعاقد معه.

وقال نادي الفجيرة في بيان نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بعد توجيهات من رئيس النادي، تم التفاوض مع مارادونا على تجديد العقد، وأبدى موافقته على التجديد وبنفس شروط العقد الحالي، ووعد أنه سيأتي اليوم التالي للتدريب وتوقيع العقد، كما أكد ذلك من خلال إرساله رسائل صوتية للاعبين بذلك”.

وأضاف البيان: “بعد ساعات تدخل محاميه وأوقف التفاوض بطلبه 4 أضعاف عقده الحالي، ومنع محاميه أي شخص أن يتواصل مع مارادونا حتى من خلال المترجم الخاص”.

“لذا نعلن وقف التفاوض مع مارادونا، متمنين له كل التوفيق والنجاح”.

وتولى مارادونا (57) تدريب الفجيرة في مايو 2017، وأعلن النادي الإماراتي يوم الجمعة الماضي، إقالة الجهاز الفني بقيادة مارادونا، بعد فشله في التأهل المباشر لدوري الخليج العربي للمحترفين.

واحتل الفجيرة المركز الثالث، على لائحة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإماراتي خلف بني ياس واتحاد كلباء.

ويملك الفجيرة فرصة التأهل إلى دوري المحترفين عبر الملحق مع فريق الحمرية (رابع الدرجة الأولى) بمواجهات فاصلة مع صاحبي المركزين الأخيرين للدرجة المحترفة.