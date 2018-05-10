حسين الشحات أفضل لاعب وخالد عيسى أفضل حارس.. لاعبو العين يسيطرون على جوائز الدوري الإماراتي (صور)

كشف الاتحاد الإماراتي، اليوم الخميس، عن جوائز الموسم المنقضي، 2017/2018.

وفاز العين بلقب الدوري وكأس رئيس الدولة، في حين نجح الوحدة في التتويج بلقب كأس الخليج العربي.

وسيطر لاعبو العين على أغلب الجوائز للموسم 2017/2018.

وجاءت نتائج جوائز الدوري الإماراتي على النحو التالي:

1. أفضل لاعب: حسين الشحات (العين).

2. الحذاء الذهبي: ماركوس بيرغ (العين).

3. أفضل مدرب(العين).

4. أفضل حارس: خالد عيسى (العين).

5. أفضل لاعب أجنبي: الأرجنتيني سبستيان تيغالي (الوحدة).

6. أفضل لاعب إماراتي: عمر عبدالرحمن “عموري” (العين).

7. التشكيلة المثالية في الموسم:

خالد عيسي، أحمد إبراهيم، إسماعيل أحمد، محمد مرزوق، محمود خميس، حسين الشحات، عمر عبدالرحمن، ريان يسلم، علي مبخوت، ماركوس بيرغ، سيباستيان تيغالي.

عمر عبدالرحمن يتوج بجائزة الكرة الذهبية – فئة اللاعب الإماراتي للموسم الرياضي 2017-2018 #نادي_العين #جائزة_دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/IeJpvkEoYh — Al Ain FC (@alainfcae) ١٠ مايو ٢٠١٨

الحارس خالد عيسى يتوج بجائزة القفاز الذهبي للموسم الرياضي 2017-2018 #نادي_العين #جائزة_دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/ux4DbnGJSw — Al Ain FC (@alainfcae) ١٠ مايو ٢٠١٨

المدرب زوران ماميتش يتوج بجائزة أفضل مدرب للموسم الرياضي 2017-2018 #نادي_العين #جائزة_دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/p15IAKQtOH — Al Ain FC (@alainfcae) ١٠ مايو ٢٠١٨

حسين الشحات يتوج بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور للموسم الرياضي 2017-2018 #نادي_العين #جائزة_دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/PLeebNaoYO — Al Ain FC (@alainfcae) ١٠ مايو ٢٠١٨

لاعب نادي العين ماركوس بيرغ يحصل على جائزة هداف دوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2017-2018 #نادي_العين #جائزة_دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/OqewcT5DO9 — Al Ain FC (@alainfcae) ١٠ مايو ٢٠١٨

لاعب نادي العين علي عيد يحصل على جائزة هداف دوري الرديف للموسم الرياضي 2017-2018 #نادي_العين #جائزة_دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/B9QhWGuQb5 — Al Ain FC (@alainfcae) ١٠ مايو ٢٠١٨

نادي العين يتوج بالجائزة الذهبية لأفضل محتوى الكتروني للموسم الرياضي 2017-2018 #نادي_العين #جائزة_دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/GPeAzujbk2 — Al Ain FC (@alainfcae) ١٠ مايو ٢٠١٨