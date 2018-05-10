حسين الشحات أفضل لاعب وخالد عيسى أفضل حارس.. لاعبو العين يسيطرون على جوائز الدوري الإماراتي (صور)

حسين الشحات أفضل لاعب وخالد عيسى أفضل حارس.. لاعبو العين يسيطرون على جوائز الدوري الإماراتي (صور)

المصدر: فريق التحرير

كشف الاتحاد الإماراتي، اليوم الخميس، عن جوائز الموسم المنقضي، 2017/2018.

وفاز العين بلقب الدوري وكأس رئيس الدولة، في حين نجح الوحدة في التتويج بلقب كأس الخليج العربي.

وسيطر لاعبو العين على أغلب الجوائز للموسم 2017/2018.

وجاءت نتائج جوائز الدوري الإماراتي على النحو التالي:

1. أفضل لاعب: حسين الشحات (العين).

2. الحذاء الذهبي: ماركوس بيرغ (العين).

3. أفضل مدرب(العين).

4. أفضل حارس: خالد عيسى (العين).

5. أفضل لاعب أجنبي: الأرجنتيني سبستيان تيغالي (الوحدة).

6. أفضل لاعب إماراتي: عمر عبدالرحمن “عموري” (العين).

7. التشكيلة المثالية في الموسم:

خالد عيسي، أحمد إبراهيم، إسماعيل أحمد، محمد مرزوق، محمود خميس، حسين الشحات، عمر عبدالرحمن، ريان يسلم، علي مبخوت، ماركوس بيرغ، سيباستيان تيغالي.

اترك تعليقاً