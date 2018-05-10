حسين الشحات أفضل لاعب وخالد عيسى أفضل حارس.. لاعبو العين يسيطرون على جوائز الدوري الإماراتي (صور)

كشف الاتحاد الإماراتي، اليوم الخميس، عن جوائز الموسم المنقضي، 2017/2018.
وفاز العين بلقب الدوري وكأس رئيس الدولة، في حين نجح الوحدة في التتويج بلقب كأس الخليج العربي.
وسيطر لاعبو العين على أغلب الجوائز للموسم 2017/2018.
وجاءت نتائج جوائز الدوري الإماراتي على النحو التالي:
1. أفضل لاعب: حسين الشحات (العين).
2. الحذاء الذهبي: ماركوس بيرغ (العين).
3. أفضل مدرب(العين).
4. أفضل حارس: خالد عيسى (العين).
5. أفضل لاعب أجنبي: الأرجنتيني سبستيان تيغالي (الوحدة).
6. أفضل لاعب إماراتي: عمر عبدالرحمن “عموري” (العين).
7. التشكيلة المثالية في الموسم:
خالد عيسي، أحمد إبراهيم، إسماعيل أحمد، محمد مرزوق، محمود خميس، حسين الشحات، عمر عبدالرحمن، ريان يسلم، علي مبخوت، ماركوس بيرغ، سيباستيان تيغالي.
عمر عبدالرحمن يتوج بجائزة الكرة الذهبية – فئة اللاعب الإماراتي للموسم الرياضي 2017-2018 #نادي_العين #جائزة_دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/IeJpvkEoYh
— Al Ain FC (@alainfcae) ١٠ مايو ٢٠١٨
الحارس خالد عيسى يتوج بجائزة القفاز الذهبي للموسم الرياضي 2017-2018 #نادي_العين #جائزة_دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/ux4DbnGJSw
— Al Ain FC (@alainfcae) ١٠ مايو ٢٠١٨
المدرب زوران ماميتش يتوج بجائزة أفضل مدرب للموسم الرياضي 2017-2018 #نادي_العين #جائزة_دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/p15IAKQtOH
— Al Ain FC (@alainfcae) ١٠ مايو ٢٠١٨
حسين الشحات يتوج بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور للموسم الرياضي 2017-2018 #نادي_العين #جائزة_دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/PLeebNaoYO
— Al Ain FC (@alainfcae) ١٠ مايو ٢٠١٨
لاعب نادي العين ماركوس بيرغ يحصل على جائزة هداف دوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2017-2018 #نادي_العين #جائزة_دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/OqewcT5DO9
— Al Ain FC (@alainfcae) ١٠ مايو ٢٠١٨
لاعب نادي العين علي عيد يحصل على جائزة هداف دوري الرديف للموسم الرياضي 2017-2018 #نادي_العين #جائزة_دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/B9QhWGuQb5
— Al Ain FC (@alainfcae) ١٠ مايو ٢٠١٨
نادي العين يتوج بالجائزة الذهبية لأفضل محتوى الكتروني للموسم الرياضي 2017-2018 #نادي_العين #جائزة_دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/GPeAzujbk2
— Al Ain FC (@alainfcae) ١٠ مايو ٢٠١٨
خالد عيسى واسماعيل أحمد وماركوس بيرغ وحسين الشحات وريان يسلم وعمر عبدالرحمن ضمن فريق الأحلام للموسم الرياضي 2017-2018#نادي_العين #جائزة_دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/2Blsg6Jd1e
— Al Ain FC (@alainfcae) ١٠ مايو ٢٠١٨