هل يتم إيقاف حسين الشحات رغم عدم مشاركته في مباراة العين والدحيل؟ (فيديو)

كشف محمد بشير، المنسق الإعلامي لنادي الدحيل القطري، عن استعداد ناديهم لتقديم شكوى ضد الدولي المصري حسين الشحات، لاعب العين الإماراتي، متهمًا إياه بالاعتداء اللفظي والاشتباك مع لاعب الفريق القطري عقب المباراة.

وغاب حسين الشحات عن فريقه العين أمام الدحيل القطري في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب هزاع بن زايد في إطار ذهاب دور الـ16 من البطولة الآسيوية، وانتهت بخسارة العين 4-2.

وجاء غياب الشحات بسبب إيقافه، عقب حصوله على إنذارين خلال دور المجموعات، أمام كل من استقلال طهران الإيراني والريان القطري.

وقال بشير في تصريحات لقناة “الكأس” عقب المباراة: “حققنا نتيجة إيجابية، ونتمنى أن تكون رحلتنا سعيدة، وهناك شوط ثانٍ في قطر”.

محمد بشير المنسق الإعلامي لنادي الدحيل : حسين الشحات لاعب العين الإماراتي اعتدى لفظيا على لاعبنا الشاب وعموري أشعل الموقف ولكن المراقب سجل كل شيء pic.twitter.com/Z0WjGimnPY — قناة الكأس (@alkasschannel) May 8, 2018

وأضاف: “العصبية اليوم غير مبررة، ورأينا لاعب خبرة مثل عموري ينفعل بغرابة، والشحات المفروض أنه لاعب محترف، وما يحدث من مشادات وصدامات المفروض ينتهي مع صافرة الحكم، لكن عمر كان حابب يوصل رسالة لعمر عفيف، لاعب الدحيل، وقمت بتهدئته، ولكن حسين الشحات نزل في الممر مع أصغر لاعب لدينا وتلفظ عليه ومد يده، والصور عند المراقب، فكيف لاعب موقوف ينزل في الممر ويسوي كل هذه الحركات؟ وأتمنى على الاتحاد الآسيوي يأخذ ضده قرارًا وهذه ليست حركة عادية، أو تمر مرور الكرام”.

محمد السليطي المسؤول الإعلامي للفريق: لاعب العين (الموقوف) حسين الشحات دخل الممر المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس وقام بالتلفظ والاعتداء على أصغر لاعب بالفريق أمام مراقب المباراة الذي قام بدوره بتسجيل كل ما حدث.#الدحيل #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/0hTIaDCnFw — نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) May 8, 2018

وشدد: “المراقب أخذ كل حاجة، وسنقوم بدورنا لرفع تقرير للاتحاد الآسيوي عن كل شيء تعرضنا له، ومراقب المباراة سجل كل شيء”.

وشارك الشحات مع العين خلال الموسم الجاري في 16 مباراة، سجل خلالها ثمانية أهداف، وصنع 13 أخرى.