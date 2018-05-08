مباراة العين والدحيل.. عموري يعتدي على مدافع الفريق القطري.. وطرد كايو (فيديو)

مباراة العين والدحيل.. عموري يعتدي على مدافع الفريق القطري.. وطرد كايو (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

نال عمر عبدالرحمن “عموري“، لاعب فريق العين الإماراتي، إنذارًا مستحقًا في مواجهة الدحيل القطري، التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء.

ووضع الدحيل قدمًا في دور الثمانية بعد فوز كبير خارج أرضه 4-2 على العين الإماراتي في مباراة شابها التوتر بدوري أبطال آسيا.

واستغل الدحيل، الذي غاب عنه صانع اللعب المتميز يوسف المساكني للإصابة، ضعف دفاع بطل الإمارات ليتقدم 4-صفر حيث تفوق في الشوط الأول بهدفين من يوسف العربي وتيم هي نام.

وبعد الاستراحة أضاف الزائر القطري هدفين آخرين عبر اسماعيل محمد والمعز علي.

وانتفض العين مع نزول البديل أحمد خليل الذي قلّص الفارق وساهم في هدف آخر للبديل دياكي إبراهيم ليبقي على بصيص أمل في لقاء الإياب في قطر.

وشهدت الدقيقة 58 تصرفًا غريبًا من عمر عبدالرحمن “عموري” حيث اشتبك مع لاعب الدحيل وأسقطه أرضًا لينال إنذارًا مستحقًا.

كما تعرض البرازيلي كايو فرنانديز، مهاجم العين، للطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما اعتدى على مدافع الدحيل دون كرة أمام أعين الحكم.

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