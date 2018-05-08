مباراة العين والدحيل.. عموري يعتدي على مدافع الفريق القطري.. وطرد كايو (فيديو)

نال عمر عبدالرحمن “عموري“، لاعب فريق العين الإماراتي، إنذارًا مستحقًا في مواجهة الدحيل القطري، التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء.

ووضع الدحيل قدمًا في دور الثمانية بعد فوز كبير خارج أرضه 4-2 على العين الإماراتي في مباراة شابها التوتر بدوري أبطال آسيا.

واستغل الدحيل، الذي غاب عنه صانع اللعب المتميز يوسف المساكني للإصابة، ضعف دفاع بطل الإمارات ليتقدم 4-صفر حيث تفوق في الشوط الأول بهدفين من يوسف العربي وتيم هي نام.

وبعد الاستراحة أضاف الزائر القطري هدفين آخرين عبر اسماعيل محمد والمعز علي.

هل يستحق عموري لاعب العين الإماراتي الطرد في هذه اللقطة أم أن قرار الحكم بإشهار البطاقة الصفراء في وجهه صحيح ؟ pic.twitter.com/rxAeTiWYqh — قناة الكأس (@alkasschannel) May 8, 2018

وانتفض العين مع نزول البديل أحمد خليل الذي قلّص الفارق وساهم في هدف آخر للبديل دياكي إبراهيم ليبقي على بصيص أمل في لقاء الإياب في قطر.

وشهدت الدقيقة 58 تصرفًا غريبًا من عمر عبدالرحمن “عموري” حيث اشتبك مع لاعب الدحيل وأسقطه أرضًا لينال إنذارًا مستحقًا.

فيديو: اعتداء من كايو لاعب العين الإماراتي يكلفه الطرد pic.twitter.com/KLEhlpgNlr — قناة الكأس (@alkasschannel) May 8, 2018

كما تعرض البرازيلي كايو فرنانديز، مهاجم العين، للطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما اعتدى على مدافع الدحيل دون كرة أمام أعين الحكم.