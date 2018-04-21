هل يرحل عموري عن العين بعد التتويج بلقب الدوري الإماراتي؟.. اللاعب يجيب (فيديو)

شدد عمر عبدالرحمن “عموري“، نجم نادي العين الإماراتي، على أنه يتمنى خوض تجربة الاحتراف أوروبيًا بعد قيادته، “الزعيم” اليوم السبت، للفوز على النصر برباعية نظيفة والتتويج بلقب الدوري الإماراتي رسميًا.

وتوج العين بلقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم عقب فوزه 4-صفر على النصر، بفضل ثلاثية ماركوس بيرغ قبل جولة واحدة على النهاية اليوم السبت.

ورفع العين المتوج باللقب 13 في تاريخه، رصيده إلى 50 نقطة بفارق سبع نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني، الذي خسر 3-2 أمام عجمان، بينما ظل النصر في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

وقال عموري في تصريحات لقناة “دبي” عقب المباراة: “أبارك للجماهير العيناوية وفريقنا رائع، وهذا فضل ربنا ومجهود إخواني في نهاية الموسم، والحاضر كان يكمل الغائب وهذا حصاد موسم طويل، علينا أن نفرح اليوم وغدًا ثم نستعد للبطولات المقبلة إن شاء الله، نحن لا ننتظر نتائج الأخرين، وكان هدفنا إنهاء الدوري اليوم، وخلصنا من المهم، والباقي الأهم، وسننافس على الآسيوية، وقبلها سنواجه شباب الأهلي دبي في الكأس، وسنسعى للتأهل للنهائي”.

وعن تجديد تعاقده مع العين، شدد: “نسعى للتجديد وما بيني وبين نادي العين أكبر من عقد، وفي النهاية أنا تحت أمر الشيخ هزاع في أي لحظة، وتركيزي في الملعب، ولو فيه عروض خارجية أتمنى طبعًا النظر فيها، ولكن من ليس له رغبة في نادي العين؟ وأيضًا أنا أمثل الكرة الإماراتية وحابب أرفع علم بلادي في بطولة أخرى، وطبيعي وأحبه مثل بلدي”.