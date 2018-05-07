الوحدة الإماراتي يعلن رحيل اللاعب محمد الشحي

الوحدة الإماراتي يعلن رحيل اللاعب محمد الشحي

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، رحيل لاعبه محمد الشحي، رسميًا عن الفريق، بعد انتهاء التعاقد معه، موجهًا الشكر والتقدير للاعب على الفترة التي قضاها بين جدران النادي.

وقال نادي الوحدة، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “سيظل الشحي من أبناء نادي الوحدة الأوفياء، ونتمنى له التوفيق والسداد”.

في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة شركة الوحدة، أن ما يتم تداوله من أخبار عن الفريق، ومن مصادر غير رسمية، فيما يختص باستقطاب لاعبين جددًا أو الاستغناء عن لاعبين مسجلين في كشوفات الفريق، ليس له أي أساس من الصحة.

كان الوحدة، أعلن خلال الأيام الماضية، عن صفقة تبادلية مع النصر، وتجديد التعاقد مع 4 لاعبين، تحضيرًا للموسم المقبل.

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