رسميًا.. الوحدة الإماراتي يضم حسين عباس ويجدد عقد سيبستيان تيغالي (صورة)

أعلن الوحدة الإماراتي، رسميًا، انضمام حسين عباس من منافسه النصر في صفقة تبادلية شملت انتقال محمد العكبري من الوحدة إلى النصر.

ولم يكشف النادي الإماراتي تفاصيل الصفقة من الناحية المادية، أو مدة العقد.

كما ذكرت تقارير صحفية إماراتية أن نادي الوحدة يتّجه لتجديد عقد مهاجمه الأرجنتيني سيبستيان تيغالي لموسمين إضافيين.

وتيغالي البالغ من العمر 33 عامًا هو هداف نادي الوحدة الموسم الحالي، وثاني هدافي الدوري الإماراتي لموسم 2017/2018 بـ 23 هدفًا، كما سجل هدفين في 5 مباريات في دوري أبطال آسيا الموسم الحالي.

وانضم تيغالي إلى الوحدة صيف العام 2013 قادمًا من الشباب السعودي ليصبح أحد أبرز لاعبي الدوري الإماراتي.

وأضافت التقارير أن نادي الوحدة أتم الاتفاق مع لاعبيْ الفريق: إسماعيل مطر، ومحمد برغش، على تجديد عقديهما.

